Nel 2024 tornano gli Assegni Familiari per queste famiglie, ma pochi lo sanno per queste famiglie, ma pochi lo sanno

L’Assegno Unico e Universale sui figli a carico è una misura che interessa tutte le famiglie con figli fino a 21 anni quando sono a carico dei genitori. Lo strumento ha preso il posto tra le tante misure, anche degli Assegni Familiari o degli Assegni per il Nucleo Familiare. Infatti con la nascita dell’Assegno Unico e Universale, le famiglie che sono rientrate in questa misura hanno perso gli ANF in busta paga.

Nel 2024 però molte famiglie torneranno a poter prendere gli ANF. Perché si verificherà tutto questo adesso? nessuna novità, perché questa è la prassi che però molte famiglie non conoscono. E dal momento che per prendere di nuovo gli ANF serve una domanda, è evidente che chi non conosce le regole rischia di perdere dei soldi.

Nel 2024 tornano gli Assegni Familiari per queste famiglie, ma pochi lo sanno

Prendere l’Assegno Unico è un diritto per chi si trova ad avere figli a carico fino a 21 anni di età. Ma se si esce fuori dal perimetro dell’Assegno Unico e Universale è naturale che le famiglie possono tornare a prendere l’Assegno per il Nucleo Familiare. Se è vero che l’Assegno Unico di fatto ha bloccato la fruizione degli ANF per molte famiglie, è vero anche che con il venire meno della prima misura, si può prendere di nuovo la seconda. Il paradosso dell’entrata in vigore dell’Assegno Unico e Universale in sostituzione dell’Assegno Familiare è che pure sul coniuge a carico sono spariti gli ANF. In parole povere, il nucleo familiare che è entrato nel perimetro dell’Assegno Unico, anche solo per un figlio, ha perso il diritto agli ANF anche sul coniuge o sugli altri figli a carico ma fuori dal perimetro dell’Assegno Unico.

Ecco cosa fare dopo la cessazione

Nel 2024 tornano gli assegni familiari per quelle famiglie che perdono il diritto all’Assegno Unico. Perché questa misura si prende solo fino a quando i figli hanno diritto all’Assegno Unico. Nel caso in cui tutti i figli escono fuori dal perimetro dell’Assegno Unico, si torna a poter beneficiare degli ANF. La normativa al riguardo è abbastanza chiara. Perché gli ANF continuano ad essere riconosciuti dietro domanda, a nuclei familiari composti solo dai due coniugi, oppure da famiglie senza figli a carico sotto i 21 anni di età. Significa che anche le famiglie che hanno preso l’Assegno Unico, nel momento in cui il loro figlio più piccolo supera i 21 anni di età, oppure esce fuori dal carico familiare perché autonomo come redditi, potranno tornare a presentare la domanda per ottenere gli ANF.

Per esempio, una famiglia composta da padre, madre ed un figlio che a marzo 2024 compie 21 anni, anche se ancora studente, non prenderà più l’Assegno Unico di cui la famiglia ha goduto in questi anni. Dovrà quindi presentare nuova domanda di ANF al datore di lavoro (tramite modulo INPS). In questo modo, tornerà come in passato, a prendere l’Assegno per il Nucleo Familiare del coniuge, se effettivamente a carico del richiedente. E tra le altre cose, se coniuge e figlio sono a carico fiscalmente, per entrambi il dichiarante dovrà presentare anche il modello detrazioni. Anche le detrazioni per carichi di famiglia torneranno fruibili per il richiedente.