Le belle giornate chiamano passeggiate all’aperto e magari qualche grigliata fuori porta. Può essere un’ottima idea quindi un barbecue da passare con amici e familiari. Ma cosa succede se si è senza griglia?

Ci possono essere tante alternative per rendere la vostra carne succulenta e gustosa. Innanzitutto, si può utilizzare la piastra in ghisa che però deve essere usata con grande accuratezza. Bisogna, infatti fare attenzione ad alcuni dettagli molto importanti durante la cottura se si vuole un risultato eccellente.

L’uso della carta assorbente per evitare i liquidi in eccesso

Per prima cosa servirà usare una carta assorbente su cui poggiare la carne affinché i liquidi esterni della carne vengano assorbiti. In questo modo non si vengono a creare liquidi in eccesso durante la cottura.

Poi, una volta che la carne è abbastanza asciutta bisogna spennellarci su un po’ di olio di semi di arachidi e infine è possibile metterla sulla piastra quando il fornello l’avrà ben riscaldata. Ovviamente questo va benissimo per sostituire la griglia e noi di ProiezionidiBorsa abbiamo anche esaminato cosa serve per fare un barbecue perfetto.

Ma cosa fare per rendere la nostra carne ancora più gustosa mentre la si cucina alla griglia? Pochi lo sanno ma l’uso di questo incredibile alimento ci permetterà di avere una carne alla griglia gustosissima.

L’ingrediente che renderà la nostra carne gustosissima

È un ingrediente che è importante usare alla fine della cottura. Infatti, prima bisogna far cuocere la carne per qualche minuto da un lato ed è importante non avere fretta. Il motivo è che bisogna attendere fino a quando si sono formate le righe di cauterizzazione sulla carne e per questo serve il tempo necessario.

Una volta formate bisogna sollevare la carne e girarla per farla cuocere dall’altro lato. Qualora si dovesse utilizzare una padella antiaderente bisogna fare attenzione all’acqua che potrebbe formarsi che comunque può essere eliminata con l’aiuto di un cucchiaio.

Arrivati a questo punto pochi lo sanno ma l’uso di questo incredibile alimento ci permetterà di avere una carne alla griglia gustosissima.

Infatti, per formare la crosticina, basterà utilizzare il miele e il gioco è fatto. Il motivo è che lo zucchero aiuta a far imbrunire la carne rendendola più gustosa e appetitosa.