Di recente, diversi Enti stanno mettendo a disposizione di diplomati e laureati molti concorsi. Queste iniziative, utili per impiegare più persone che stanno cercando lavoro, sicuramente possono tornare utili ed efficienti. Il 2022 è appena iniziato, eppure abbiamo già visto la pubblicazione di diversi bandi con un numero discreto di posti di lavoro e ruoli a disposizione. Di alcuni, tra l’altro, avevamo già parlato in passato, proprio per dare un quadro completo della situazione e riuscire a mantenere tutti informati sugli ultimi concorsi aperti.

In arrivo quasi 60 posti di lavoro anche per soli diplomati in questa meravigliosa cittadina illuminata dalla bellezza del mare

Come abbiamo già sottolineato, abbiamo già presentato alcuni bandi di concorso in passato. Per esempio, in questo nostro precedente articolo, ne abbiamo indicato uno che offre ben 2.239 posti disponibili, con stipendi sicuri e contratti a tempo indeterminato. Un’occasione certamente unica da sfruttare, proprio come quella offerta da un ulteriore concorso. Quest’ultimo è indetto dalla RAI, sarà aperto ai diplomati e per saperne di più è possibile trovare tutte le indicazioni necessarie in questo nostro articolo. Oggi presentiamo un’ennesima occasione e stavolta è offerta dal Comune di Cagliari. Infatti, sono in arrivo quasi 60 posti di lavoro anche per soli diplomati in questa meravigliosa cittadina illuminata dalla bellezza del mare.

In arrivo il bando per partecipare al Concorso Comune di Cagliari, tutte le informazioni necessarie

Presentiamo il concorso in uscita del Comune di Cagliari che comprenderà, con l’esattezza, ben 58 posti. I ruoli andranno a coprire diverse aree, così da permettere a persone con conoscenze differenti di accedere. Saranno coperti, infatti, diversi settori, tra cui ritroviamo quello amministrativo, legale, informatico e altri che si occuperanno della comunicazione e delle politiche sociali. Il concorso è aperto a diplomati e laureati ma bisognerà attendere il bando definitivo per poter delineare con esattezza tutti i requisiti necessari. Da tenere a mente, inoltre, che il contratto sarà a tempo pieno e determinato. Il bando completo di tutte le indicazioni necessarie per capire se si possa accedere al concorso e per inviare la domanda dovrebbe essere sulla Gazzetta Ufficiale entro il 25 gennaio.

Dunque, sarà sufficiente attendere davvero pochi giorni per poter organizzarsi e prepararsi per le prove, probabilmente scritte, che si terranno per la selezione. Cagliari potrebbe certamente rivelarsi una meravigliosa meta in cui provare un’esperienza lavorativa nuova.

