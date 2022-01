Per risparmiare sulla bolletta elettrica bisogna fare attenzione al modo in cui utilizziamo i nostri elettrodomestici. Soprattutto in questo periodo, contrassegnato da forti rincari sulle bollette di luce e gas, le nostre abitudini possono avere un gran peso sul risparmio familiare. Abbiamo già visto, sulle pagine di ProiezionidiBorsa, quanto può influire sulla bolletta elettrica lasciare il caricabatteria del cellulare attaccato alla presa.

Ma il caricabatteria non è l’unico elettrodomestico che consuma tanta energia. Anzi, ce ne sono alcuni che lo superano di gran lunga; uno in particolare. Dobbiamo fare molta attenzione a utilizzare questo elettrodomestico perché da solo consuma più energia di tutti gli altri insieme. Tra forno, frullatore, lavastoviglie, bollitore, sorprenderà sapere che l’elettrodomestico che può pesare di più sulla nostra bolletta non si trova in cucina, ma in bagno. Vediamo qual è e come provare a ridurre i consumi.

Attenzione a utilizzare questo elettrodomestico perché da solo consuma più energia di tutti gli altri insieme

Le nostre case sono disseminate di elettrodomestici. Alcuni sono ormai indispensabili: non riusciremmo a farne a meno nemmeno per un singolo giorno. Altri, invece, li utilizziamo più di rado, ma questo non significa che non possano consumare tantissima energia e alzare il prezzo della bolletta. È questo il caso della vasca idromassaggio.

Chi ha una vasca idromassaggio in bagno deve sapere che il piacere di utilizzarla è direttamente proporzionale al suo consumo. La vasca idromassaggio, infatti, richiede un grande apporto di energia elettrica, che serve sia a riscaldare l’acqua progressivamente che a “fare le bolle”. Ovviamente, il consumo varia a secondo dell’efficienza dei modelli. Ma, secondo le stime, l’utilizzo frequente di una vasca idromassaggio può consumare all’anno tra i 2.500 e i 7.500 kWh. Il dato è davvero preoccupante, se confrontato al consumo medio annuo di una famiglia.

Il consumo frequente di questo elettrodomestico può triplicare quello di un’intera famiglia

Secondo le stime recenti, una famiglia italiana composta da 3 o 4 persone arriva a consumare, in media, tra 2.700 e 3.200 kWh all’anno. Un simile consumo si traduce in una bolletta per l’energia elettrica che oscilla intorno ai 550 euro.

Il dato fa riflettere se confrontato con il consumo medio di una singola vasca idromassaggio. Utilizzando senza parsimonia questo elettrodomestico potremmo non solo uguagliare, ma più che raddoppiare il consumo energetico annuo di una famiglia.

Per questo, chi può permettersi il lusso di avere una vasca idromassaggio deve anche fare i conti con i consumi.

Approfondimento

Queste 3 abitudini ci sottraggono denaro senza che ce ne accorgiamo ma è facile evitarlo