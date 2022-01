I diplomati in questo indirizzo possono accedere all’imperdibile concorso Rai per assunzioni a tempo indeterminato

Chi l’avrebbe mai detto che per entrare in Rai bastano la maggiore età ed un diploma specifico? Eppure, non è la prima volta che vengono pubblicati concorsi dai requisiti accessibili per lavorare nell’emittente radiofonico e televisivo nazionale. Un assaggio di ciò lo abbiamo già avuto con le selezioni per il ruolo di Montatore. 23 posti aperti presso le sedi delle grandi città d’Italia con retribuzione annua fino a 25.500 euro.

Anche per questo concorso, in scadenza il 2 febbraio, bastano un diploma e la maggiore età, ma sarà la tipologia contrattuale a sorprenderci. Non più stage professionalizzante di 36 mesi, piuttosto contratto a tempo indeterminato presso Rai Cultura a Torino. Vediamo di cosa si tratta, i requisiti necessari e dove è possibile visualizzare il bando integrale.

Chi non può partecipare

Innanzitutto, non è possibile accedere al concorso al verificarsi di determinate condizioni. Una fra queste è l’essere stati licenziati dalla Rai per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Si aggiunge l’aver presentato domanda di partecipazione errata, mancante di tutta o parte della documentazione richiesta illustrata nel bando.

I ruoli ricercati

Rai Radiotelevisione Italiana è alla ricerca di Professori d’orchestra da inserire presso la Direzione Rai Cultura – Orchestra Sinfonica Nazionale. Un posto è riservato al ruolo di Primo Corno con obbligo di fila, mentre i restanti sono per Corno di fila per future esigenze.

Ossia, Diploma di Conservatorio per il vecchio ordinamento oppure Diploma Accademico di secondo livello dello strumento per il quale si intende partecipare. Le selezioni sono aperte a cittadini italiani ed europei. Tuttavia, anche i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea possono partecipare, a patto che siano regolarmente soggiornanti in Italia.

Il link al bando

Per consultare il bando integrale visitiamo la pagina dedicata di Rai. Nella sezione Lavora con noi troveremo tutte le ricerche ora attive. Cliccando sull’annuncio di nostro interesse, ne potremo visualizzare tutte le info. Ad esempio, i ruoli ricercati, i requisiti di ammissione, le cause di esclusione, come inviare domanda, cosa allegare a questa e le prove da sostenere.

