In arrivo più di 1.550 assunzioni grazie a questi concorsi e allo scorrimento delle graduatorie

Diciamoci la verità. Quanto è soddisfacente superare un concorso pubblico ed entrare in graduatoria? Con un punteggio alto, poi, la strada è in discesa. La graduatoria, inoltre, avrebbe una durata minima di 2 anni, per cui se avessimo superato un concorso il nostro punteggio, anche basso, potrebbe essere sufficiente.

Proprio in questo modo, molte persone sono riuscite a trovare lavoro. Infatti, i concorsi sono la via più breve per tentare la fortuna. Non sono di facile esecuzione, ma con costanza e dedizione è possibile superarli.

Nella maggior parte dei casi, i concorsi pubblici sono indetti da Enti e Pubblica Amministrazione. Solitamente, sono rivolti a laureati e diplomati con un’ottima opportunità di contratto a tempo indeterminato.

Tuttavia, non è detto che anche i possessori della licenza media non possano partecipare. In ogni caso, aspettiamo l’uscita del bando per vedere se possiamo inviare la domanda per questi concorsi da non lasciarci sfuggire.

Le Forze dell’Ordine

In arrivo più di 1.550 assunzioni grazie a questi concorsi per la Guardia di Finanza e nelle altre Forze dell’Ordine entro i prossimi due anni. Chi aveva partecipato ai precedenti concorsi per Polizia, Guardia di Finanza, Carabinieri e così via potrebbe avere delle possibilità di essere assunto tramite lo scorrimento delle graduatorie.

Saranno circa 1.574 le persone vincitrici che potranno svolgere il lavoro dei loro sogni. Sia attraverso nuovi concorsi che tramite lo scorrimento, nel D.L. 36/2022 si legge dell’idea circa il rafforzamento della sicurezza nel territorio nazionale.

Da qui l’esigenza di un nuovo reclutamento di personale. Si presterà servizio presso l’Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia Penitenziaria, la Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco. Un’ottima opportunità di lavoro, dunque, sia per i nuovi partecipanti che per i precedenti.

Ancora, però, non vi è la disponibilità dei bandi per ciascuna Forza dell’Ordine. Pertanto, bisogna solamente attendere l’uscita dei bandi per conoscere tutte le informazioni necessarie e i requisiti di partecipazione. Tuttavia, ciò che si dovrebbe conoscere è la suddivisione dei posti.

Saranno circa 430 per la Polizia di Stato e poco più di 350 per la Guardia di Finanza, mentre sotto i 400 per i Carabinieri. Ciò nonostante, è ancora presto per dirlo. I numeri potrebbero cambiare. Proprio per questo, dobbiamo attendere necessariamente l’uscita dei bandi.

