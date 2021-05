Non sono i classici romanzi di formazione, eppure anche questi libri sono in grado di lasciare un’impronta indelebile e ispirare i più giovani. Autori diversissimi tra loro che è importante conoscere già in adolescenza. Ecco i 5 libri che i ragazzi di 15 anni dovrebbero assolutamente leggere.

“Quel giorno sulla luna” di Oriana Fallaci (1970)

Una raccolta di articoli scritti negli anni della prima missione spaziale americana. Resoconti accurati che descrivono gli uomini prima che gli astronauti. Pagine pregne di emozioni e paure ma anche di politica, economia e società. Un libro sulle missioni spaziali ma che ci riporta fortemente al tema centrale dell’uomo.

“Oceano mare” di Alessandro Baricco (1993)

Fra saggi e libri scolastici non si può non leggere un testo scritto da questo autore. Soprattutto in adolescenza quando si è scombussolati da tempeste emotive. Il momento migliore per apprezzare e farsi trasportare dalla scrittura tridimensionale di Baricco che sa coinvolgere tutti i sensi e amplificare l’esperienza della lettura.

“Fahrenheit 451” di Ray Bradbury (1953)

Un testo più che mai attuale che riporta l’uomo al centro di tutto, nell’epoca dell’estraniazione da sé e della perdita di contenuti, si viene immersi in una realtà in cui i libri vengono bruciati poiché visti come un pericolo. Il vigile del fuoco, protagonista del libro comincia a chiedersi il perché. Un racconto che più di tutti fa capire quanto la cultura rappresenti un pericolo per i regimi.

“La storia infinita” di Michael Ende (1979)

Da leggere unicamente la versione policroma, il lettore viene coinvolto in un racconto che si dipana su tre livelli di lettura. Fantasia e realtà finiscono per unirsi. Una storia potente che cattura i ragazzi per non lasciarli più andare via.

“Extraterrestre alla pari” di Bianca Pitzorno (1990)

Romanzo quasi sconosciuto, eppure così ricco e prezioso di spunti di riflessione sulla nostra società a distanza di 30 anni. In un futuristico scenario in cui avvengono scambi culturali fra marziani e umani, una famiglia medio borghese accoglie in casa propria Mo. Per loro natura questi esseri extraterrestri diventano maschi o femmine solo da adulti. Da qui le enormi difficoltà che genitori, familiari e contesto sociale, incontrano nel non riuscire a etichettare questa creatura. Né maschio né femmina. In un momento in cui sono forti le discussioni sull’identità di genere, leggere questo romanzo è più che mai utile.

Questi sono i 5 libri che i ragazzi di 15 anni dovrebbero assolutamente leggere.