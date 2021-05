Ogni giorno, tutti noi, siamo bersagliati da pubblicità che ci illustrano quali possano essere i migliori detersivi per la pulizia e l’igiene delle nostre case. Le migliori aziende sul mercato ci promettono risultati eccellenti con il minimo sforzo. A volte tralasciando il fatto che, alcuni prodotti chimici, sono a volte anche altamente tossici. Molto spesso quindi ci ritroviamo circondati da materiali pericolosi che creano preoccupazioni per noi, per i nostri cari o per i nostri animali domestici.

È sbalorditivo come con questo semplice liquido, aggiunto a 1 elemento da cucina, otteniamo oggetti splendenti.

Tutto quello che nessuno mai ci ha detto sull’aceto d’alcol

Nelle prime fasi di questa pandemia da Covid 19, la disponibilità di alcol etilico era veramente scarsa. Spesso siamo rimasti in difficoltà anche per le nostre pulizie domestiche o per la sanificazione di ambienti. Non sapevamo ancora che un valido sostituto, in questi momenti, può essere l’aceto di alcol. Quest’ultimo, è un potente disinfettante naturale e antibatterico che elimina molti funghi e batteri da qualunque superficie. Essendo un prodotto ecologico e naturale ne deriva quindi che rappresenta un prodotto atossico, senza recare particolari complicazioni per la salute umana o per quella dei nostri amici a 4 zampe. Un vero e proprio must-have tra i nostri prodotti da utilizzare per la pulizia della casa.

Come fare splendere i prodotti in acciaio Inox con aceto di alcol e bicarbonato

Tutti noi desideriamo avere un piano cottura splendente, un lavello scintillante o semplicemente avere delle pentole sulle quali specchiarci. L’igiene e la pulizia si dica sia al primo posto nelle nostre case, soprattutto in ambienti come la cucina, luogo in cui prepariamo il nostro cibo. Se vogliamo raggiungere risultati impressionanti basterà quindi pulire la superficie in questione utilizzando aceto di alcol e bicarbonato e con il minimo sforzo avremo dei risultati eccellenti. Questo composto ha un’azione sgrassante, disinfettante ed infine, dopo un risciacquo ed asciugatura, lascerà gli oggetti splendenti, come nuovi.

Ecco come senza il minimo sforzo abbiamo ottenuto la nostra superficie pulita ed igienizzata e soprattutto abbiamo realizzato il nostro sogno principale: avere oggetti su cui specchiarci, senza aloni.

È veramente sbalorditivo come con questo semplice liquido, aggiunto a 1 elemento da cucina, otteniamo oggetti splendenti.