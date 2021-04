Tra restrizioni, crisi e stress non c’è niente di meglio da fare che sorridere. Certo, i pensieri negativi vanno e vengono ma a volte è necessario vivere dei momenti di spensieratezza. L’ideale sarebbe distendersi sul divano di casa con i propri cari e un programma divertente, così geniale che di meglio non si poteva creare.

Disponibile su Amazon Prime, il programma in questione si chiama “LOL: chi ride è fuori” ed è davvero uno spasso. Il programma televisivo è basato su un gioco dove non c’è da aspettarsi chissà quante regole. Ce n’è una sola ed è quella di non ridere. Ma è possibile cercare di non ridere per tante ore tra personaggi che di mestiere fanno i comici e i cabarettisti? Ovviamente no!

C’è chi dei telespettatori ha provato a non ridere, come se fosse rinchiuso dentro la stanza insieme ai personaggi. Il risultato?

Impossibile non ridere. I comici che si sono disputati in questo gioco esilarante sono stati:

Angelo Pintus;

Frank Matano;

Elio di Elio e Le Storie Tese;

Lillo di Lillo e Greg;

Katia Follesa;

Caterina Guzzanti;

Gianluca “Fru” dei The Jackal;

Ciro Priello dei The Jackal;

Luca Ravenna;

Michela Giraud.

Ha presentato il programma Fedez aiutato da Mara Maionchi per un totale di 6 puntate della durata di 30 minuti. Ma c’è una grande notizia. In arrivo la seconda stagione del programma televisivo più apprezzato che ha tenuto incollati milioni di persone.

La seconda stagione del programma televisivo

Il game-show ha avuto talmente tanto successo che è stato da pochi giorni annunciato il seguito “LOL 2: chi ride è fuori”. Disponibile sempre su Amazon Prime, ancora non si sa con certezza chi parteciperà alla seconda stagione ma siamo sicuri che ci sarà ancora da ridere. A breve dunque assisteremo all’uscita delle puntate per continuare a vivere quei momenti di leggerezza di cui abbiamo bisogno.

LOL-Aftershow

In arrivo la seconda stagione del programma televisivo più apprezzato che ha tenuto incollati milioni di persone. Nell’attesa cosa succederà?

I protagonisti della prima stagione parteciperanno a LOL-Aftershow, visibile sul canale Youtube di Prime Video Italia. Attendiamo la seconda stagione!