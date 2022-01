L’inverno fa subito venire voglia di un piatto caldo e fumante con cui riscaldare palato e corpo. Nella stagione fredda, quale piatto scalda sciatori e persone alla ricerca di avventure nella neve? Ovviamente la fonduta di formaggio, in cui intingere crostini, pere o pane, per un gusto delicato e un sapore eccezionale.

Le preparazioni con il formaggio fuso sono davvero tantissime. Per condire la pasta o su patate e pane, poi, ecco come sciogliere il formaggio e quali errori evitare per non farlo stracciare o rapprendere. I modi di fondere il formaggio sono davvero tanti, ma occorre conoscere questi trucchi ed evitare questi sbagli per ottenere un risultato impeccabile.

Le migliori ricette da impreziosire con la fonduta di formaggi

Esiste chi ama riempire le pagnotte con formaggio fuso e chi lo usa per condire la pasta ai 4 formaggi o la cacio e pepe. Qualcun altro ama sciogliere il formaggio e gustarlo su crostini di pane, mentre c’è chi lo usa per preparare deliziose torte salate.

Il formaggio fuso è, però, perfetto anche con la polenta, il pane carasau o con i nachos. Insomma, impossibile non sentire l’acquolina in bocca con almeno una di queste ricette. Ma come scioglierlo correttamente ed evitare un formaggio che straccia, con i grumi o troppo solido?

È bene precisare che è preferibile fondere solo i formaggi a pasta dura o semi-molle. Quelli morbidi, come ricotta o feta, non fonderanno troppo facilmente. Se il formaggio a pasta cotta fonde a 45 gradi, quello a pasta cruda a 40. Prima, però, sempre meglio tenerlo a temperatura ambiente e tagliarlo in piccolissimi pezzi.

Per condire la pasta o su patate e pane, ecco come sciogliere il formaggio e quali errori evitare per non farlo stracciare

Per la fonduta o la pasta, meglio prediligere la fusione a bagnomaria e aggiungere un cucchiaio di latte o panna, se necessario.

Se scegliamo di fonderlo in padella o al microonde, meglio aggiungere un pizzico di amido di mais. Andrà bene anche qualche goccia di succo di limone. Entrambi i rimedi servono per evitare la formazione di grumi.

Gli sbagli più frequenti

Se il formaggio straccia, con separazione del liquido dalla parte solida, lo abbiamo sciolto troppo rapidamente e non esistono soluzioni, oltre che rifarlo;

se il formaggio solidifica o rapprende subito, basterà aggiungere un pizzico di frumento o amido durante la fase di fusione. Meglio ancora se aggiungiamo del limone.

