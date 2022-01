Mercati azionari che sono giunti a un punto decisivo mentre le criptovalute continuano a scendere da diverse settimane. Cosa attendere da ora in poi? Quali sono i punti di forza e debolezza?

Ora andremo a studiare se anche nel 2022 puntare sulle criptovalute e sul Bitcoin.

Procediamo per gradi, ma già sgombriamo il campo affermando che non è nostro interesse fare valutazioni sul futuro “economico o meno” delle criptovalute, oppure se un domani le Banche centrali inzieranno a usare queste monete digitali. Lo scopo di questo report è quello di analizzare i grafici, perchè come al solito e come scritto più volte su queste pagine scontano tutto, quello che è stato e quello che potrebbe essere.

Entriamo nel vivo del nostro argomento.

Il Bitcoin (BTC EUR), nel corso dell’anno 2021 ha segnato il minimo a 22.658,90 ed il massimo a 59.725. In questo momento, quota a circa 37.532,5. Dai massimi annuali del 2021 fino ad oggi la discesa è stata di circa il 37%. Siamo giunti a un punto che potrebbe rappresentare obiettivo di minimo per quest’anno e dal quale potrebbe partire una fase rialzista fino a dicembre di quest’anno.

Ecco le nostre prevsioni per il 2022:

area di minimo attesa 38.415/46.335

area di massimo attesa 70.345/79.114.

Questa proiezione rimarrà valida fino a quando si assisterà a chiusure mensili inferiori a 33.793. Quindi, intorno ai livelli attuali attendiamo la formazione di uno swing rialzista e quindi di un’occasione di acquisto in ottica annuale. Attenzione, una mancata tenuta di 33.793 in chiusura mensile potrebbe avviare un vero e proprio sell off verso i 27.000 e poi 22.500.

Nel 2022 puntare sulle criptovalute e sul Bitcoin? I livelli operativi

Ecco la nostra strategia di investimento per i prossimi 1/3 mesi:

al momento la tendenza settimanale è ribassista e fino a quando non si assisterà a una chiusura settimanale superiore a 52.244,50 saranno possibili nei prossimi 1/3 mesi minimi inferiori all’area di 35.493 e poi 33.793.

Intorno a quest’area si ravvisano cluster di prezzo che potrebbero formare un bottom.

Quale strategia di investimento?

Al momento rimanere a bordo campo in attesa di sviluppi.