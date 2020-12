Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ieri è stata iniettata la prima dose di vaccino anti-Covid a due pazienti a rischio. Questa buona notizia comincia a far intravedere una luce in fondo al tunnel. E ridà speranza anche ai più pessimisti. Ma per essere il più informati possibile, è necessario tenere in conto anche le possibili controindicazioni di questo farmaco.

È in arrivo il vaccino Moderna, ecco i possibili effetti collaterali secondo la scienza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

La parola agli scienziati

Finalmente è in arrivo il vaccino Moderna, ecco i possibili effetti collaterali secondo la scienza. Questo vaccino di Cambridge in Massachussets detiene un record di velocità. È il primo ad essere stato testato sull’uomo in data 16 marzo 2020.

I suoi risultati ad ora si aggirano attorno all’efficacia del 94%. Ad una temperatura compresa fra i 2 e gli 8 gradi. Secondo alcuni pazienti, però, il vaccino ha presentato degli spiacevoli, per quanto non pericolosi, effetti collaterali. Fra cui febbre alta, affaticamento e dolori muscolari di entità medio-forte.

Effetti indesiderati

Per fortuna, ad ora, secondo quanto evidenziato dalle ricerche, si sono presentati in maniera particolarmente aggressiva solamente nel 2% dei soggetti testati. Questi numeri sono ulteriormente ridotti, sia in numero che in gravità dei casi, nei prodotti della casa farmaceutica concorrente Pfizer. Queste percentuali rimangono, comunque, più elevate rispetto a quelle riscontrate in altri vaccini anti-influenzali.

Bisogna contare, tuttavia, che questi ultimi hanno avuto un iter più lungo e meno urgente per essere inseriti sul mercato. In sintesi, se si sceglie di sottoporsi a questa procedura, bisognerà cercare di essere ben informati. In modo da non spaventarsi in caso di sintomi sgradevoli e indesiderati.

Oggi abbiamo parlato di uno dei tanti attesi vaccini contro il Covid 19. Nonostante la buona notizia, invitiamo i lettori a non abbassare la guardia. E quindi a continuare ad applicare le misure di distanziamento sociale e di igiene diffuse dal Governo.

Per avere aggiornamenti sull’andamento del virus, o su come contrastarlo, basta consultare la nostra sezione “Salute e Benessere” presente nel sito. Ad esempio, consigliamo di leggere questo articolo che parla in dettaglio di un sintomo da non sottovalutare durante la malattia, le unghie cianotiche.