Chi è così fortunato da essere già in vacanza può rilassarsi al mare o in montagna, mentre altri dovranno ancora attendere qualche settimana. Anche in vacanza leggere l’oroscopo può darci un’idea su come andranno le cose nei prossimi giorni. Un Cielo astrale molto attivo e movimentato porterà grosse novità e fortuna ad alcuni segni zodiacali. Per altri invece non ci saranno buone notizie.

Un momento invidiabile

Luglio porterà al segno del Toro molte soddisfazioni. In questo periodo, la fortuna sarà dalla parte dei nati sotto questo segno che riusciranno a guadagnare soldi in più. I Toro sono persone molto attente ai risparmi e questa situazione regala una grande soddisfazione e maggiore tranquillità. Gli appartenenti a questo segno zodiacale riscopriranno il valore delle piccole cose e il piacere di condividere il tempo con le persone importanti.

Gli Scorpione sono reduci da una situazione molto difficile, ma luglio rappresenta la rinascita. Finalmente, i nati sotto questo segno potranno soddisfare le proprie ambizioni personali. Un nuovo lavoro oppure un progetto stimolante daranno energia e motivazione agli Scorpione. In amore, gli Scorpione vivranno un periodo ricco di emozioni. Dopo un periodo di crisi in cui la noia regnava sovrana nel rapporto, ora gli appartenenti a questo segno zodiacale sono finalmente felici ed appagati.

In arrivo giorni formidabili per Toro e Scorpione, mentre sfortuna in amore e problemi di soldi attendono altri 2 segni zodiacali

Il mese di luglio non inizia affatto bene per i nati sotto questo segno di terra. I problemi nella coppia potrebbero essere all’ordine del giorno a causa di un nervosismo generale. Incomprensione e litigi alimenteranno un’atmosfera poco piacevole a casa. La situazione non migliora a lavoro dove distrazione e stanchezza potrebbero farsi sentire. Saranno giorni poco produttivi per gli appartenenti al segno della Vergine e una possibile spesa improvvisa non migliorerà le cose. Occorrerà resistere ancora qualche giorno perché per un miglioramento dovremo attendere la prossima settimana. Questi giorni saranno i migliori per riflettere sulla propria situazione, ma sarebbe opportuno rimandare le decisioni importanti ad un momento più favorevole.

Gemelli

Mentre sono in arrivo giorni formidabili per Toro e Scorpione, per il segno dei Gemelli la situazione è diversa. Incertezze ed insicurezze sul futuro potrebbero rovinare le giornate di questo segno d’aria. I guadagni sono molto inferiori rispetto alle aspettative e ciò non contribuisce a migliorare l’umore. Un imprevisto potrebbe mettere in difficoltà anche i Gemelli più calmi e razionali. Complice anche la stanchezza, saranno giorni decisamente sottotono e poco produttivi. L’unica nota positiva saranno gli amici di sempre su cui potremo fare affidamento in ogni occasione. In questo periodo, non facciamo progetti a lungo termine ma concentriamoci sul presente in modo da mantenere la calma e trovare soluzioni utili. In amore una situazione non chiarita potrebbe causare attriti e discussioni. Attenzione all’impulsività perché potremmo complicare una situazione già molto infelice.

Approfondimento

