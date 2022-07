Molte persone si affidano alle stelle per scoprire in anticipo cosa accadrà nei prossimi giorni. L’oroscopo dell’estate sarà particolarmente generoso e ricco di sorprese con alcuni segni zodiacali. I movimenti astrali favoriranno in particolare alcuni fortunatissimi segni che potranno godere di opportunità incredibili. Oggi ci focalizzeremo in particolare su 4 segni zodiacali baciati dalla fortuna nella prima settimana del mese. I più caparbi potranno ottenere davvero molto nei prossimi giorni.

Protetti dalle stelle

Per il segno della Bilancia sarà una settimana piena di emozioni. Chi aveva un sogno nel cassetto potrebbe finalmente tornare a lottare per realizzarlo. Le condizioni sono favorevoli per osare ed investire in un progetto ambizioso. Occorrerà agire con astuzia, ma ci sono buone probabilità di successo. In amore, una persona potrebbe tornare dal passato e sconvolgere le giornate dei Bilancia. Coloro che desiderano un riavvicinamento dovranno lasciarsi andare.

I Sagittario avranno la fortuna dalla propria parte per buona parte del mese e per i nati sotto questo segno è in arrivo un’estate incredibile. Una buona idea porterà più soldi e questo permetterà ai Sagittario di affrontare con serenità una spesa improvvisa. Sarà un periodo favorevole anche per quanto riguarda i sentimenti, perché Venere aiuterà i Sagittario a sentirsi più sicuri e a pretendere di più.

Settimana incredibilmente fortunata per Bilancia e Sagittario, mentre soldi a palate attendono altri 2 segni zodiacali dopo giorni infelici

Lo Scorpione è reduce da una fase molto negativa e piena di problemi sul lavoro e in famiglia. Finalmente, i nati sotto questo segno potranno riscattarsi e avere grandi soddisfazioni. Giove infonderà calma e forza agli Scorpione che riusciranno a raggiungere gli obiettivi prefissati. Una proposta inaspettata potrebbe portare molti soldi e la fortuna assisterà questo segno d’acqua per diverse settimane. Archiviate le tensioni e le delusioni, è arrivato il momento di godersi la vita e concedersi qualche sfizio. Chi ha chiuso una relazione importante non vorrà impegnarsi in altri rapporti sentimentali, ma soltanto godersi la libertà. Le coppie invece potrebbero chiedere di più al partner. Il dialogo sarà la via giusta per ottenere ciò che vogliamo.

Pesci

Sarà una settimana incredibilmente fortunata per Bilancia e Sagittario, ma anche per i nati sotto il segno dei Pesci torna finalmente il sereno. Tenacia, entusiasmo ed ottimismo caratterizzeranno l’estate dei Pesci che potranno ottenere molte soddisfazioni. Dopo un periodo nero e pieno di incertezze, la situazione lavorativa torna a dare conferme. I soldi non saranno un problema in questo mese e i Pesci potranno concludere un affare importante. Nuove conoscenze e amicizie infonderanno serenità e voglia di fare esperienze stimolanti. Questo potrebbe essere il momento migliore per farsi un regalo o riscoprire una vecchia passione accantonata da tempo.

Approfondimento

Marte in Toro regala una fortuna sfacciata ad Acquario e Leone, mentre ricoprirà di soldi, amore e salute altri 2 segni zodiacali