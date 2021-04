Previsto dal Decreto Rilancio, il bonus vacanze ha avuto grande successo tra le famiglie italiane, che hanno potuto godere di uno sconto per le vacanze. Per chi non lo avesse ancora utilizzato, niente paura. Infatti, il termine per l’utilizzo, a condizione che sia stato chiesto dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2020, è stato prorogato al 31 dicembre 2021.

Il bonus vacanze si rivolge ai nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro. L’importo è modulato secondo il numero dei componenti il nucleo familiare.

500 euro per un nucleo composto da 3 o più persone;

300 euro per un nucleo composto da 2 persone;

150 euro per un nucleo composto da una persona.

Tale bonus può essere utilizzato da un solo componente il nucleo familiare, deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica.

Per chi lo abbia già utilizzato è in arrivo fino a 100 euro del bonus per le famiglie con ISEE fino a 40.000 euro. Vediamo di seguito il perché.

Il bonus infatti è fruibile nella misura dell’80%, sotto forma di sconto immediato, all’atto di pagamento della vacanza. Il restante 20%, si potrà scaricare come detrazione d’imposta, in sede di dichiarazione dei redditi. Pertanto se fruito entro il 31 dicembre 2020, deve essere indicato nel modello 730/2021 all’interno del quadro E.

In particolare, nel rigo E83, indicando il codice 3 e riportando il 20% della spesa sostenuta nei limiti del bonus riconosciuto. Per approfondire la tematica si potranno consultare le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate a questo link. Pertanto, con un nucleo di 3 persone, si è ottenuto un bonus di 500 euro. Di questo importo l’80% (ovvero 400 euro), è utilizzato come sconto in fattura, mentre 100 euro saranno godute nella forma di detrazione fiscale. Compilando il modello 730/2021. Chi invece, ancora non lo ha utilizzato, potrà farlo entro il 31/12/2021 e inserirlo poi nel modello 730/2022.

