La cucina e i sapori toscani di mare e di terra sono tra i più amati dello Stivale. I piatti di questa regione sono semplici da realizzare e molto spesso si basano su alimenti “poveri”. E oggi noi di ProiezionidiBorsa parleremo di una di queste ricette: i pici all’aglione. Ecco il primo piatto pronto in 10 minuti e che porterà la Toscana sulle nostre tavole.

Gli ingredienti per quattro persone

a) 360g di pici (meglio se fatti in casa);

b) 1 peperoncino;

c) olio d’oliva;

d) sale;

e) un aglione della Val di Chiana;

f) un cucchiaio di aceto di vino bianco;

g) 700g di pomodorini.

Una piccola nota a margine. Se non sappiamo come procurarci l’aglione tipico della Val di Chiana possiamo utilizzare del comune aglio. Ora abbiamo tutto l’occorrente e siamo pronti per iniziare. Ecco il primo piatto pronto in 10 minuti e che porterà la Toscana sulle nostre tavole.

Ecco il primo piatto pronto in 10 minuti che porterà la Toscana sulle nostre tavole: la preparazione

Partiamo sbollentando i pomodori in acqua calda per qualche minuto. Nel frattempo prepariamo un soffritto con olio, peperoncino e aglione schiacciato.

Facciamolo cuocere a fiamma bassa per qualche minuto finché l’aglio non inizia a sciogliersi. Adesso possiamo aggiungere via via i pomodorini privati di buccia e semi. Quando il sugo si è ben amalgamato e i pomodorini sono sciolti regoliamo il sapore con sale e aceto.

Siamo in dirittura d’arrivo. Basterà attendere la cottura dei pici, Una volta scolati aggiungiamo il sugo e facciamo saltare in padella per un paio di minuti. Serviamo tutto ben caldo e stupiremo la platea.

Chiudiamo con un consiglio. I pici sono un piatto dal sapore forte e ben strutturato. Per gustarli nel modo migliore accompagniamoli con un vino rosso originario della Val d’Orcia o della Val di Chiana.