Come togliere olio dal muro in base al tipo di parete

Quando in cucina si rovescia l’olio pulire non è mai facile. Ma lo stesso dicasi pure quando l’olio si deve rimuovere dalle superfici. E questo perché la procedura da seguire per una pulizia ottimale cambia in base al tipo di materiale. Per esempio, quando il muro si sporca d’olio cosa fare e, quindi, in che modo agire?

Vediamo allora come eliminare dal muro l’olio in base al tipo di parete con cui si ha a che fare. Dalla parete pitturata di bianco a quella colorata o opaca, passando invece per i muri dove è presente la carta da parati.

Come togliere olio dal muro con pittura o con la carta da parati

Nel dettaglio, se la parete sporca d’olio è lavabile, allora è davvero tutto più semplice. In quanto basterà pulire delicatamente con una soluzione composta da acqua tiepida ed un po’ di sapone neutro.

Muniti di una spugna morbida, inoltre, se la parete è lavabile e di colore bianco, allora nella soluzione con acqua e sapone neutro si potrà aggiungere pure un po’ d’ammoniaca. Ed in tal caso la pulizia con la spugna dovrà essere sempre effettuata con i guanti protettivi. Ecco quindi come togliere olio dal muro. Quando la parete, bianca o colorata, è lavabile.

Se invece è la carta da parati ad essere sporca d’olio, allora prima di tutto occorre agire tempestivamente. Comprendo e tamponando con il borotalco al fine di lasciare assorbire. Dopodiché occorrerà rimuovere il talco muniti di una spazzola con le setole morbide. Per poi completare la pulizia con un panno pulito imbevuto di alcool ma agendo sempre con estrema delicatezza. Precisamente, con movimenti lenti e circolari.

Cosa fare quando i muri non sono stati dipinti con pittura lavabile

Se invece la pittura non è lavabile, allora l’operazione di pulizia sopra descritta non sarà chiaramente efficace. Anzi, il lavaggio con acqua tiepida e sapone neutro rischia seriamente di peggiorare la situazione. In tal caso, infatti, è preferibile prima grattare la macchia dalla parete, muniti di una spatola, e poi procedere con la copertura passando il silicone. E infine dipingere di nuovo la parte interessata.

E il tutto fermo restando che, in caso di dubbi su come pulire efficacemente una parete sporca d’olio, la cosa migliore da fare è sempre quella di contattare il proprio imbianchino di fiducia. Visto che, sbagliando la procedura di rimozione dello sporco sul muro, poi difficilmente si potrà trovare un rimedio.

