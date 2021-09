Dal 29 ottobre in esclusiva su Amazon Prime Video arriva la nuova serie biografica di Diego Armando Maradona. Sarà visibile anche su Sky Q e Now. Dieci puntate per “Maradona: sogno benedetto” per la produzione di BTF Media in coproduzione con Dhana Media e Latin We. Le scene riprendono uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi (per molti l’unico) dalla sua infanzia fino alla vita adulta. Le riprese sono infatti realizzate tra l’Argentina, la Spagna, l’Uruguay e il Messico. Ad interpretare le diverse fasi della vita del calciatore sono tre attori: Nazareno Casero, Juan Palomino, Nicolas Goldschmidt. Dunque, è in arrivo ad ottobre in streaming un’imperdibile serie che appassionerà davvero tutti. Una storia che molti scommettono di grande successo di pubblico per un protagonista che incuriosisce anche chi non lo ha seguito negli anni migliori della sua vita calcistica.

Chi è Maradona

Genio del calcio, talento straordinario per un giudizio che non è di parte, Diego ha interpretato sul campo il suo vero essere. La parte pura di sé, le sue doti e le sue magie. Nasce in Argentina da una famiglia molto povera e inizia a giocare quasi quando ancora muove i primi passi per approcciarsi alla vita. Già a 10 anni entra nelle giovanili di una società calcistica di Buenos Aires e a soli 16 anni debutta da professionista nella prima squadra dell’Argentinos. Due anni dopo diviene capocannoniere e per due anni consecutivi nel 1979 e nel 1980 vince due palloni d’oro. Indomabile il suo talento pare non conoscere mai fasi di allentamento.

L’ascesa è continua, la sua fama si spande oltre i confini e arriva a Napoli. Città che lo consacra e dalla quale, forse, inizierà poi il suo declino. Amatissimo dalla tifoseria partenopea, con la sua squadra ma da protagonista porta il Napoli calcio a risalire la classifica e conquistare posizioni che infastidiscono le grandi del campionato. Fa paura e incassa lo scudetto nella stagione del 1986/87. Poi la Uefa, poi di nuovo lo scudetto nel 1990. A seguire il lento declino.

In arrivo ad ottobre in streaming un’imperdibile serie che appassionerà davvero tutti

La fiction è tutta sul grande campione anche sui chiaro scuro della sua vita personale e privata sulla quale evitiamo facili giudizi. Colpisce l’uomo, l’idolo e le sue fragilità, la capacità anche di dire il vero che lo riguarda all’epilogo della sua vita. Muore il 25 novembre scorso. Rimane il ricordo di un grande calciatore che nonostante le diverse controversie, le luci e le ombre, ha messo in mostra il meglio dello sport. Quello ancora spudoratamente vero, più povero ma giocato sul campo, sul profumo del prato. Un “sogno” che ancora anima l’immaginario e gli animi di giovani aspiranti. Un auspicio per un ritorno all’essenza straordinariamente avvincente dello sport senza condizionamenti esterni. L’appuntamento per vedere e riflettere è per il prossimo 29 ottobre in streaming.