C’è una grande novità per i tanti pensionati che hanno la residenza fiscale in America. Si può infatti accedere a tassazioni sostitutive di favore semplicemente rispettando alcuni parametri.

Non è la prima volta che l’Agenzia delle Entrate si pronuncia sulla materia. Nel 2020 si interessò proprio ai pensionati stranieri, andando a regolamentare sia coloro che percepivano una pensione erogata da uno stato estero che coloro che invece la ricevevano dall’Italia.

Nel caso di specie, era prevista l’applicazione della Flat Tax per chi si trasferiva dall’estero alle regioni del Mezzogiorno, anche nel caso in cui si trattasse di pensione italiana oltre che estera. Ebbene, oggi cambia tutto per chi percepisce la pensione integrativa e ha meno di 60 anni e si trasferisce dagli Stati Uniti in Italia.

Cos’è e come funziona il Sepp

Nella risposta a interpello 616 del 2021, infatti, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le pensioni complementari americane consentono l’accesso alla tassazione sostitutiva di favore su tutti i redditi provenienti dall’estero. Uno dei requisiti, però, è che il pensionato debba necessariamente trasferire la residenza fiscale al Sud Italia. Il regime fiscale applicabile, in questo caso, diventa quello della Flat Tax al 7%.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce come la cosa si rivolga soprattutto a chi percepisce il cosiddetto Substiantial equal periodic payments, ovvero il Sepp. Si tratta di una misura pensionistica in vigore negli Stati Uniti, che può essere percepita anche da chi non ha ancora raggiunto l’età pensionabile.

Per accedervi, si deve attingere dall’Individual retirement account, ovvero un conto pensionistico individuale che si accumula negli anni. Ci sono ovviamente dei limiti: si può usufruire di questo programma di previdenza per cinque anni, entro i 59 anni e 6 mesi, se tale soglia è posteriore alla scadenza del quinquennio.

Nella risposta a interpello, il richiedente spiega che intende trasferire la sua residenza fiscale in uno dei comuni del Sud Italia. Egli dichiara, inoltre, di aver avuto per oltre 10 anni la residenza fiscale negli Stati Uniti e di beneficiare, non avendo raggiunto l’età pensionabile, proprio del Sepp.

L’Agenzia delle Entrate sostiene che il Sepp sia riconducibile a una pensione integrativa. La cui forma è quella di una rendita o di capitale della pensione obbligatoria. Questo è valido anche se non si è ancora raggiunta l’età pensionabile.

In funzione di questo discorso, viene ritenuto comunque idoneo al beneficio della tassazione sostitutiva di favore. Proprio per questo, allora, il regime fiscale applicabile diventa quello della Flat Tax al 7%.

