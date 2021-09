Le diverse ondate di Covid hanno determinato tra l’altro uno sconvolgimento nella pratica dello sport. E per molti aspetti molte abitudini nuove si rivelano utili e persistenti. Assolutamente da preservare per i mesi che verranno soprattutto perché non comportano spese in più da sostenere in famiglia. Tra l’altro se il nostro approccio allo sport è serio in tutte le sue forme e le sue modalità di esecuzione, è sempre efficace. Fondamentale per il benessere fisico e psichico della nostra persona, l’allenamento si evolve o meglio ha introdotto nuove forme che sono ormai dei veri trend destinati a durare. E tra questi possiamo scegliere quello che meglio si adatta alle nostre disponibilità e al nostro budget.

Ecco i 5 trend di fitness utili per scegliere come fare sport senza spendere soldi

Il primo dei 5 trend da considerare e che continua a spopolare soprattutto adesso che le giornate si fanno più fresche, è l’home fitness. La palestra in sostanza cambia indirizzo e approda direttamente nelle nostre dimore. Possiamo creare un angolo da dedicare esclusivamente ad esercizi che spesso sono a corpo libero. Senza prendere l’auto, pagare l’abbonamento, impiegare più tempo tra spostamenti, cambio e doccia fuori. Ovviamente andare in palestra ha i suoi benefici: ci serve a staccare la spina, vedere gente ed essere seguiti da un personal trainer in carne e ossa. Si tratta però di scegliere in base alle nostre esigenze e possibilità.

Minimal workout

Qui il risparmio è totale. Si tratta infatti di fare un ottimo allentamento a costo zero attraverso il supporto e la guida di app e video YouTube, obiettivamente validi, gratuiti. O al limite dal costo irrisorio.

FitTech

Le riviste di settore rendono conto di una continua crescita del settore FitTech che si sostanzia nei dispositivi fitness indossabili. Ne sono un esempio i sensori cardio da polso, smartwatch e dispositivi di monitoraggio GPS. La tecnologia indossabile è in massima espansione e sicuramente non ne faremo più a meno.

All’aria aperta e holistic fitness

Non conosce sosta anche l’attività all’aria aperta che conquista davvero tutti. Ed ecco i 5 trend di fitness utili per scegliere come fare sport senza spendere soldi. Camminare, fare jogging o nordic walking ci piace da morire perché, c’è poco da fare, ma praticare sport all’esterno è davvero un toccasana. Respirare aria fresca a pieni polmoni non ha uguali. Ad esempio, camminare all’aperto è alla portata di tutti ed è gratuito. In crescita anche la pratica di discipline olistiche che puntano al benessere di tutta la persona, mente e corpo.

Sempre prudenza

La varietà e le possibilità sono diverse per potersi muovere e allenare spendendo poco o nulla. Ovviamente prima di metterci sul serio in carreggiata, anche se a casa, è meglio informare il medico soprattutto se abbiamo qualche problemino di salute. Saprà supportare la nostra scelta o aiutarci a scegliere tipo, modalità e tempi da dedicare allo sport.