Le selezioni attualmente attive sono tantissime e molte di queste stanno per scadere. Tra queste, abbiamo parlato del bando per 31 OSS presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona del Distretto di Fidenza. Si tratta di una selezione aperta a chi possiede il diploma di scuola media e lo specifico attestato da operatore socio-sanitario.

Le candidature scadono il prossimo 4 aprile, per cui mancano poco più di due settimane.

Un altro concorso in dirittura d’arrivo è quello della Giunta lombarda, che prevede la chiusura delle domande alle ore 12.00 del prossimo 22 marzo.

Questa volta, invece, gli esperti di Concorsi di ProiezionidiBorsa vogliono parlare di una nuova e tanto attesa opportunità professionale per diplomati e laureati.

Ci riferiamo ai 130 nuovi posto di lavoro presso il Comune di Padova che molti aspiranti candidati aspettano da tempo. L’amministrazione comunale ha annunciato l’arrivo di 8 bandi di concorso per coprire il fabbisogno di personale interno anche per gli anni a venire. Non conosciamo ancora con certezza la data di pubblicazione, ma probabilmente non dovremo attendere ancora a lungo.

Vediamo quali saranno i settori coinvolti e le figure interessate.

In arrivo 8 imperdibili bandi di concorso per 130 nuovi posti di lavoro anche con il solo diploma

Il Comune veneto ha dichiarato che le assunzioni avverranno nelle aree scolastica, amministrativa, di polizia locale e del servizio sociale. Come previsto proprio dal portale riservato ai concorsi del Comune di Padova, le figure ricercate sono le seguenti:

insegnante della scuola dell’infanzia ed educatore d’asilo;

istruttore direttivo tecnico ed istruttore direttivo informatico;

istruttore amministrativo;

assistente sociale;

assistente di biblioteca;

ispettore di Polizia locale.

Le assunzioni sono già cominciate nel 2017 e da quel momento ad oggi hanno raggiunto il numero complessivo di 466 unità.

Non solo concorsi pubblici, ma anche stabilizzazione del personale, progressioni e mobilità interna.

Uomini e donne originarie della bella città veneta e tanti altri professionisti provenienti dal resto d’Italia hanno ottenuto un impiego stabile e ben retribuito. Inoltre, si prevede di assumere altre 95 persone entro la fine del mese di aprile.

Per tutte le novità e gli aggiornamenti si consiglia di consultare regolarmente il sito del Comune di Padova all’apposito link di cui sopra.

In arrivo 8 imperdibili bandi di concorso che potrebbero garantirci un lavoro in linea con le nostre competenze e, soprattutto, con le nostre aspirazioni.

