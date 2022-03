Ogni settimana, la Gazzetta ufficiale pubblica i concorsi in atto presso gli Enti della Pubblica amministrazione. A differenza del passato, quelli attuali sono anni di rinnovamento per l’intero settore del pubblico impiego ed ecco perché non bisogna lasciarsi scappare certe opportunità.

Quasi tutti i giorni, gli esperti di concorsi di ProiezionidiBorsa presentano ai fidati Lettori le novità professionali e le procedure di selezione a cui partecipare. Un esempio riguarda il concorso all’ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, che ha recentemente aperto le porte a ben 58 diplomati.

E ancora, un altro esempio ha a che fare con due regioni del Nord e del Sud, Piemonte e Calabria, dove si cercano 34 laureati.

A proposito di Regioni, proprio in questi giorni la Giunta regionale lombarda ha previsto un nuovo bando per reclutare laureati a tempo indeterminato.

Si tratta del concorso per 50 specialisti dell’area amministrativa di categoria D da inquadrare proprio negli uffici della Giunta. La principale sede di lavoro sarà Milano, ma in fase di candidatura i candidati avranno la possibilità di selezionare un’altra città del territorio regionale.

Andiamo adesso alle modalità d’invio della domanda, ai requisiti per partecipare ed alle prove di selezione.

Una sola prova scritta da svolgere comodamente a casa propria per questi 50 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato

I requisiti di partecipazione si dividono nei classici generali e specifici. Relativamente ai primi, tra gli altri, troviamo la cittadinanza italiana o europea, l’assenza di condanne penali e il godimento dei diritti civili e politici.

Andando a quelli specifici, si richiede il possesso della laurea, anche conseguita all’estero con il relativo provvedimento di equivalenza o equipollenza.

Le prove d’esame consisteranno in una sola prova scritta a domande chiuse ed aperte, preceduta da un test in lingua inglese. Inoltre, potrà espletarsi anche un’eventuale preselezione se il numero delle candidature supererà le 300. Saranno dichiarati idonei coloro che nella prova scritta otterranno un punteggio non inferiore ai 21/30esimi.

Le materie oggetto d’esame sono elencate all’articolo 12 del bando di concorso.

Invio della domanda ed espletamento delle prove

È possibile inviare la domanda entro le ore 12 del 22 marzo, registrandosi all’apposito portale online alla voce “fai domanda” sul sito di cui sopra. Per registrarsi, sarà necessario farlo attraverso i Sistemi SPID, CIE o inserendo il PIN della propria CNS.

La particolarità di questa procedura di concorso, come altre recenti, consiste nel luogo di espletamento della prova. Infatti, alla luce dell’emergenza epidemiologica in corso, diverse amministrazioni hanno preferito svolgere gli esami a distanza. Non soltanto presso sedi decentrate, ma anche offrendo ai candidati l’opportunità di svolgerli comodamente da casa e con il proprio pc. Una sola prova scritta e tante agevolazioni in termini di spostamenti per questo nuovo concorso da non lasciarsi scappare assolutamente.