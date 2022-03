Si pensa sempre che la ricerca del lavoro sia un tema riservato ai giovani desiderosi di un impiego stabile e ben remunerato.

Si immagina un ragazzo neolaureato o neodiplomato che termina gli studi e che invia il suo curriculum a destra e a sinistra. Vero, nessuno pensa il contrario, ma siamo sicuri che siano soltanto gli ex studenti a cercare un impiego stabile?

Assolutamente no, perché sono tantissime le persone non più giovani che vorrebbero trovare una nuova professione. D’altra parte, non serve necessariamente avere 3 lauree e 4 master per essere finalmente assunti e avere un buon lavoro. Anche coloro che possiedono la licenza media possono ambire ad una posizione ben remunerata, proprio come visto in un precedente articolo. Anche oggi, gli esperti di concorsi vogliono presentare ai loro fidati Lettori un’opportunità simile. Ci riferiamo al concorso per 31 posti da operatore socio sanitario presso l’Azienda pubblica di servizi alla persona del Distretto di Fidenza.

Vediamo i dettagli della selezione, entro quando è possibile candidarsi e quali prove d’esame si prevede di espletare.

Ecco un’altra grande opportunità per chi possiede il diploma di scuola media e cerca un impiego fisso e stabile

Il bando è aperto a tutti i cittadini italiani o europei maggiorenni, che non abbiano riportato condanne penali e godano dei diritti civili e politici. Si richiede l’idoneità fisica all’impiego, il possesso della licenza media, della patente di guida di categoria B e dell’attestato di OSS. È necessario, inoltre, che tale attestato sia stato rilasciato da un ente riconosciuto dall’Emilia-Romagna.

È possibile inviare la domanda di partecipazione in modalità informatica entro le ore 23.59 del prossimo 4 aprile. In fase di candidatura, bisognerà allegare la copia del proprio documento d’identità, la ricevuta della tassa concorsuale ed eventuali titoli di preferenza.

La selezione consisterà in una prova scritta ed una orale sulle materie elencate all’articolo 6 del bando, disponibile sul sito internet dell’Azienda. Una volta entrati nel portale, basterà cliccare sulla voce “Avviso di concorso pubblico” e seguire le indicazioni ivi previste.

Data di svolgimento delle prove

L’amministrazione ha già stabilito le date di ciascuna prova, così da garantire una procedura agevole e quanto più veloce possibile. L’esame scritto avrà luogo il giorno 14 aprile dell’anno in corso, mentre l’orale si effettuerà tra i giorni 21 e 22 dello stesso mese.

Si consiglia a tutti i candidati di controllare frequentemente il sito al link di cui sopra per ogni eventuale aggiornamento. Ecco un’altra grande opportunità da cogliere al volo ed è per questo che consigliamo ai candidati di controllare la sezione concorsi dell’ASP per ogni aggiornamento.

