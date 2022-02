In arrivo 38 contratti di lavoro a tempo indeterminato in queste aziende pubbliche del Nord e da non farsi sfuggire

Abbiamo già visto quali sono i termini e i requisiti per le 671 assunzioni di allievi marescialli Carabinieri da parte del Ministero della Difesa. In questa sede, invece, analizziamo 6 nuovi bandi indetti da Azienda Zero Padova (AZP) e con scadenza nella seconda metà di marzo.

Precisiamo che si tratta di bandi svolti da Azienda Zero unitariamente ai soli fini procedurali. I futuri assunti, infatti, saranno destinati presso le varie strutture ospedaliere della Regione Veneto interessate ai bandi.

I profili ricercati dai 6 nuovi bandi

Sintetizziamo i passaggi chiave delle nuove selezioni, vedendo anzitutto quali sono i profili ricercati. Nello specifico si tratta di:

7 posti di dirigente biologo, disciplina di biochimica clinica;

6 posti di dirigente biologo, disciplina di microbiologia e virologia;

3 posti di dirigente biologo, disciplina di scienza dell’alimentazione e dietetica;

7 posti di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica;

11 posti di collaboratore professionale, assistente sociale, categoria D;

4 posti di dirigente chimico, disciplina di chimica analitica.

Nel complesso, dunque, sono in arrivo 38 contratti di lavoro a tempo indeterminato per altrettanti laureati in possesso dei requisiti che ora esporremo. Alcuni dei bandi prevedono anche la riserva di posti a favore dei volontari delle FF.AA. Tutti i posti messi a concorso, invece, sono a tempo pieno e indeterminato e prevedono il rapporto esclusivo, tranne nel caso dei collaboratori.

Requisiti generali e specifici per l’ammissione

La partecipazione a queste selezioni pubbliche prevede il possesso di alcuni requisiti, divisi tra generici e specifici. I primi sono trasversali ai vari profili e riguardano il possesso della cittadinanza italiana o altro Stato UE (e le categorie indicate ai bandi). Inoltre occorre avere un’età inferiore a quella prevista per legge per il collocamento a riposo d’ufficio. Infine è richiesta l’idoneità piena ed incondizionata alle mansioni per le quali si verrà assunti.

Passiamo adesso ai requisiti di natura specifica. Ai candidati per i posti da dirigente, si richiede il possesso della Laurea attinente al profilo e l’iscrizione al relativo Albo professionale. Infine occorre la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso (o equipollente) ovvero l’iscrizione almeno al terzo anno di formazione specialistica.

Nel caso dei collaboratori si richiede laurea nelle classi L-39 o LM-87 (o equiparati) o diploma di assistente sociale. Infine anche in questo caso occorre l’iscrizione al relativo Albo.

In arrivo 38 contratti di lavoro a tempo indeterminato in queste aziende pubbliche del Nord e da non farsi sfuggire

La partecipazione ai concorsi è subordinata al pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, di 15 euro e a favore di AZP. Le istanze vanno prodotte online tramite la procedura telematica presente sul portale istituzionale. Quanto ai termini, le istanze andranno inoltrate entro il prossimo 27 marzo 2022.

Sempre in tema di scadenze, ricordiamo che entro il 14 marzo ci si può candidare al concorso per 1.249 posti presso l'Ispettorato del Lavoro.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato alle selezioni a prendere visione integrale del bando di proprio interesse per tutti i dettagli del caso.

