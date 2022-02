Ecco l’occasione d’oro per fare carriera militare presso il Ministero della Difesa che ricerca 671 giovani a tempo indeterminato 

Dopo il concorso del Ministero dell’Interno per 110 vice ispettori (scadenza fissata al 20 marzo) ecco un nuovo bando del Ministero della Difesa. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 22 febbraio, infatti, è apparso l’avviso per l’ammissione al 12° corso triennale (2022-2025) di 671 allievi marescialli. Si formeranno, infatti, i futuri Ispettori dell’Arma dei Carabinieri. Nulla da eccepire: ecco l’occasione d’oro per fare carriera militare presso questo prestigioso e decorato corpo delle Forze Armate

Del totale dei posti disponibili, 134 sono riservati ad alcune categorie di partecipanti, come specificato al comma 2 dell’art. 1. Presentiamo a questo punto i passaggi chiave del bando, dai requisiti alle domande fino alle prove d’esame.

Uno sguardo ai requisiti per abbracciare questa occasione d’oro

Iniziamo dai requisiti di ammissione al concorso.

La partecipazione è aperta ai militari dell’Arma nel ruolo dei sovraintendenti e degli appuntati (compresi gli appartenenti al ruolo forestale) e gli allievi Carabinieri. I requisiti prevedono: l’idoneità al servizio militare incondizionato; il diploma (conseguito o da conseguire entro l’A.S. 2021-2022), i 30 anni non compiuti. Inoltre non bisogna aver riportato sanzioni e/o provvedimenti disciplinari, né risultare giudicati inidonei all’avanzamento di carriera.

Il concorso è parimenti aperto ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

un’età compresa tra i 17 anni e il 26esimo compleanno non compiuto. Nei caso dei minorenni occorre il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale;

abbiano conseguito il diploma o siano in grado di conseguirlo al termine dell’A.S. 2021-2022;

godano dei diritti civili e politici e in possesso di condotta incensurabile;

non abbiano subito condanne per delitti non colposi e non siano in atto imputati in procedimenti penali. Parimenti, non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

non risultino licenziati, destituiti, allontanati e similari da un precedente pubblico impiego.

Ecco l’occasione d’oro per fare carriera militare presso il Ministero della Difesa che ricerca 671 giovani a tempo indeterminato

Le istanze vanno prodotte solo online tramite la procedura disponibile nella sezione concorsi del sito ufficiale dell’Arma. Il termine ultimo è fissato al 24 marzo (scade il 14 marzo, invece, il termine per candidarsi ai 1.249 posti dell’Ispettorato del Lavoro).

A tal fine sarà sufficiente autenticarsi al sito tramite le proprie credenziali digitali e procedere con la compilazione del modulo elettronico.

La procedura concorsuale

Il processo di selezione di questo concorso del Ministero della Difesa prevede l’effettuazione di:

prova preliminare (contenuto e modalità della prova sono indicati nell’allegato C del bando);

prove di efficienza fisica;

prova scritta di conoscenza della lingua italiana;

accertamenti psico-fisici;

accertamenti attitudinali;

prova orale sulle materie indicate nell’allegato C del bando.

In chiusura, invitiamo il Lettore interessato alla presente selezione a prendere visione integrale del bando. Il testo, infatti, è ricco di informazioni utili a seconda delle casistiche del candidato.

Approfondimento

Ecco 299 opportunità di lavorare a tempo indeterminato tra Venezia e le Dolomiti o nella città di Giulietta e Romeo.