“Caro Babbo Natale quest’anno portami tanta fortuna che ne ho bisogno”. Potrebbe essere la letterina 2021 di quasi tutti gli italiani. Per le vicende che ben sappiamo. Anzi, forse proprio per questo, a maggior ragione adesso, la salute è il bene primario da chiedere al cielo. È un po’ come la lampada di Aladino. Ci sono 3 desideri da esprimere. Togliamo la salute che chiediamo per prima, poi potremmo sbizzarrirci con qualche desiderio più materiale. Anche solo per tirarci su di morale. In arrivo 3 giorni stellari non solo per la Vergine ma anche per questi 2 segni su cui potrebbe piovere oro. Vediamo chi avrà la marcia in più nelle prossime ore.

Soluzioni in vista per i Gemelli

Strana la situazione dei Gemelli, che, pur avendo qualche pianeta contrario, come Marte, riusciranno lo stesso nel loro intento. Il cielo dei Gemelli prima di Natale assomiglia a un enorme cruciverba. Tante caselle da riempire e qualche lettera già inserita al posto giusto. Nel lavoro soprattutto ci sono dei conti in sospeso, ma deve prevalere l’ottimismo. Le stelle parlano chiaro: arriverebbero possibili introiti insperati. E, finalmente, direbbe qualcuno, dopo tutte le uscite dell’anno. Dal punto di vista finanziario i Gemelli partirebbero in prima fila.

In amore la parola d’ordine è “entusiasmo”. Gemelli alla carica sia come single che come coppie stabili. La Luna favorisce l’energia da mettere a disposizione nell’arte amorosa. Un entusiasmo che potrebbe venire premiato molto presto.

Giove e Venere spingono gli Scorpioni

Ecco delle belle notizie per gli Scorpioni che dovrebbero proprio passare un gran Natale. D’altronde con due super alleati come Giove e Venere vorremmo ben vedere. Giove è molto operativo non solo in campo finanziario, ma anche in quello familiare. Favorisce infatti nuovi orizzonti economici su cui scommettere partendo dalla solidità di casa. Avevamo già anticipato che il 2022 sarebbe stato un anno di novità professionali per questo segno. E lo confermiamo. La spinta verrà anche dall’essersi reso conto di non aver finora guadagnato per quanto fatto molto egregiamente. Una specie di ribellione che porterà finalmente alla remunerazione meritata. Se Giove tutela la famiglia, Venere ci metterà tutta la sua sensualità. Per i single sono previste novità importanti all’insegna dell’attrazione fisica tra le più forti mai provate.

