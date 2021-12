Potremmo veramente dire che questo è il periodo perfetto dell’anno per seguire l’Oroscopo. Non solo perché attendiamo buone notizie sui mesi che verranno, ma anche perché l’Oroscopo stesso assomiglia ai regali di Natale. Tanta attesa per capire cosa può esserci, in questo caso non nel pacchetto, ma nel nostro segno. Una condizione psicologica che potrebbe darci ulteriore forza, oppure demoralizzarci. Ma non disperiamo perché prima o poi le stelle splenderanno anche sui meno fortunati. E a proposito di buona sorte, una vera e propria manna dal cielo nei prossimi su questo segno travolto da Venere e dalla Fortuna.

Spazio a un segno che si sottovaluta troppo spesso

Attenzione alla valanga di denaro che potrebbe travolgere questi 3 segni nei prossimi giorni grazie all’aiuto di Marte e Giove. Ma potrebbe esserci un “quarto incomodo” in grado di introdursi nel terzetto di cui sopra. Parliamo di un segno zodiacale che troppo spesso si sottovaluta: la Vergine. Di natura spesso più pessimista che ottimista, tenderebbe a vedere più il bicchiere mezzo vuoto di quello mezzo pieno. Un vero peccato perché la gran parte dei nati sotto questo segno possiedono un talento innato e poco utilizzato. Proprio questa potrebbe essere la leva decisiva per la Vergine nelle prossime ore.

Da un punto di vista amoroso la Vergine si troverà di fronte davvero a tante scelte, ma con l’innata paura di sbagliare. Sarà proprio l’alleanza con Venere a dare invece a questo segno l’energia per fare la scelta giusta. Le stelle prevedono importanti e piacevolissime novità in arrivo da metà settimana fino al weekend. Un incontro fatto negli scorsi giorni potrebbe rivelarsi una vera e propria manna dal cielo. Inattesa ma importantissima. Il cielo è positivo anche per le coppie affiatate che stanno progettando qualcosa di nuovo ed interessante.

Si va sul podio anche in economia

Non solo amore sul podio della Vergine nei prossimi giorni, ma anche il lavoro e le soddisfazioni economiche. Le stelle favorirebbero infatti qualsiasi tipo di investimento, a patto però di usare la testa. Potrebbero esserci delle posizioni di stallo sul lavoro, che andrebbero finalmente a sbloccarsi. Situazioni ferme da mesi, che entro dicembre potrebbero finalmente muoversi. Se siamo liberi professionisti, spazio alle novità e alle idee imprenditoriali. C’è una vera e propria atmosfera positiva che gravita nelle prossime settimane nel cielo della Vergine. Sembra impossibile, eppure c’è tantissimo ottimismo dovuto proprio all’aiuto delle stelle. Treni che passeranno nelle prossime ore e sui quali bisogna assolutamente salire e non perdere la possibilità di fare finalmente un Natale più che fortunato. C’è un campione nato Vergine e che rappresenterà lo sprint di questo segno: il grandissimo Fausto Coppi.

