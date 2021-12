Buttiamo proprio di tutto, dall’alimentazione agli oggetti che riteniamo inutili. Eppure facciamo un grosso errore perché da un semplice e impensabile oggetto si può creare qualcosa di unico e speciale, tramite lo straordinario mondo del riciclo creativo.

Non a caso, anche gli scarti della cucina, a volte, possono tornarci utili sotto altri aspetti. Ecco perché molti li buttano senza sapere che questi 4 scarti di cucina valgono oro per queste funzioni utili e inaspettate. Non solo l’alimentazione, ma anche gli oggetti che non “funzionano” più sono destinati a finire nella spazzatura. Come le ruote della bicicletta, quando ormai sono usurate o bucate. Effettivamente le gomme, se non c’è altro da fare, andrebbero gettate per evitare qualche spiacevole sorpresa, ma le ruote in sé e per sé sono molto utili per la casa.

Infatti, non butteremo più le ruote della bici dopo aver scoperto come riciclarle per addobbi natalizi mai visti prima. Questi addobbi possono sostituire le classiche ghirlande fuori dalla porta d’ingresso oppure alcune decorazioni sparse per casa.

Altro che solita ghirlanda

Non crederemo ai nostri occhi quando avremo terminato la nostra decorazione. Avremo un effetto sorpresa e stupiremo non solo i nostri ospiti e vicini, ma anche noi stessi. Senza altre parole, vediamo immediatamente come procedere.

Prendiamo la ruota o le ruote della bici e attacchiamo due statuette di renna su due raggi a scelta, che compongono la bici. Qualche centimetro indietro attacchiamo Babbo Natale in slitta e colleghiamolo con le renne tramite lo spago, per creare le redini.

Dietro Babbo Natale attacchiamo piccole palline di Natale rosse a rappresentare i regali, mentre per tutta la circonferenza della ruota attacchiamo palline di Natale di medie dimensioni tutte colorate. A tal proposito, pochi sanno come avere le bellissime e originali palline di Natale spendendo pochissimo con il riciclo creativo.

Altra idea è quella di attaccare lettere glitterate con scritte tipiche natalizie al centro, mentre nel lato destro superiore e lato sinistro inferiore mettiamo palline piccole, pigne, ciuffi di piante finte e fiori finti. Ultima idea è quella di far girare le tipiche boe natalizie per tutta la parte esterna della ruota insieme alle palline, alternate in piccole e grandi dimensioni di vari colori. Per il centro della ruota procediamo alla stessa maniera, mentre nella parte superiore rispetto al centro mettiamo una scritta tipica natalizia.

Visto come da un oggetto impensabile può fuoriuscire qualcosa di magico? Il riciclo creativo è davvero un mondo fantastico da provare assolutamente. Come anticipato, possiamo sostituire queste ruote natalizie alle solite ghirlande fuori dalla porta oppure appenderle per casa.