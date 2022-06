Arrivano importanti novità per l’assegno unico e universale per i figli secondo il decreto legge numero 73 del 21 giugno 2022. Questo provvedimento prevede incrementi fino a 120 euro al mese per il 2022 per famiglie con almeno un figlio a carico a determinate condizioni.

Gli ultimi Governi hanno cercato di sostenere le famiglie in difficoltà economica con l’erogazione di molti Bonus. Il Governo Draghi in particolare ha accorpato le varie agevolazioni per la famiglia in un unico assegno universale. Quest’agevolazione è stata introdotta con il decreto legislativo del 29 dicembre 2021. L’assegno unico universale è rivolto a tutte le famiglie con figli minorenni e con figli maggiorenni a carico fino all’età di 21 anni.

Tutte le famiglie possono ottenere un contributo in base al numero dei figli a carico e in funzione dell’ISEE del nucleo familiare. L’ammontare parte da un importo base di 50 euro a figlio per famiglie con ISEE oltre 40mila euro. L’assegno mensile sale ad un massimo di 175 euro a figlio con ISEE fino a 15mila euro.

A questi importi si aggiungono le maggiorazioni che variano tra un minimo di 80 euro e un massimo di 105 euro. Tuttavia alcune famiglie possono ottenere un ulteriore contributo forfettario dallo Stato semplicemente facendone richiesta se ricorre una specifica condizione.

In arrivo 120 euro in più per alcune famiglie con figli grazie alla modifica dell’assegno unico universale

Il decreto legge n.73 del 21 giugno scorso, all’articolo 38 modifica alcuni importi dell’assegno unico universale. Queste modifiche prevedono un maggior sostegno alle famiglie che hanno figli affetti da disabilità. Le novità introdotte sono più di una.

Quella più rilevante riguarda un ulteriore Bonus mensile. Grazie a questa modifica per tutto il 2022 le famiglie con un figlio con disabilità, avranno diritto ad una maggiorazione dell’assegno. Grazie a questa variazione per questi nuclei familiari sono in arrivo 120 euro in più. Tuttavia per godere di questo contributo maggiorato le famiglie dovranno avere un ISEE inferiore a 25.000 euro.

Occorre inoltre ricordare che chi ha un figlio disabile può ottenere il contributo mensile previsto dall’assegno unico. Questo importo viene riconosciuto indipendentemente dall’età del figlio disabile. Quindi la famiglia con un figlio disabile con età per esempio di 24 anni, avrà diritto a un assegno di 175 euro. Ovviamente solamente avendo un ISEE inferiore a 15.000 euro. Con ISEE superiori l’importo scenderà

Altra novità importante introdotta dal decreto, riguarda i figli disabili orfani che costituiscono nucleo familiare. Gli orfani disabili potranno avere l’assegno unico universale anche nella maggiore età. Tuttavia l’orfano disabile deve essere già titolare di pensione ed avere una disabilità grave in base all’articolo 3 della legge 104.

