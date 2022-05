In arrivo 10.000 assunzioni per diverse figure professionali in questo sito famosissimo nel Mondo e uno dei più importanti d’Italia

Le aziende continuano ad ampliare il proprio organico grazie agli investimenti e all’espansione nel proprio settore. Un’ottima notizia, dunque, per cercare di trovare lavoro. Effettivamente si tratta di grandi opportunità, visto il periodo storico che abbiamo vissuto.

Lavorare per delle grandi aziende porta tanti vantaggi. In primis, i posti di lavoro che, a differenza di alcuni concorsi pubblici, sono in quantità maggiore. Infatti, una famosa azienda sta cercando 25.000 risorse da inserire nel proprio organico, con contratto a tempo indeterminato.

In secondo luogo, abbiamo la possibilità di ricevere una progressione di carriera. Nelle grandi aziende, infatti, si inizia con una mansione e, successivamente, potrebbe capitare di avanzare di livello. Questo comporterebbe la possibilità di avere uno stipendio maggiore, nonché responsabilità in più.

Un’azienda che sta crescendo a livelli esponenziali, per esempio, è in cerca di 4.000 figure, con la possibilità di avere una progressione di carriera. Insomma, da quanto si evince, le opportunità lavorative non mancano. Per fortuna!

Adesso, facciamo attenzione perché sono in arrivo 10.000 assunzioni per diverse figure professionali. In questo caso si tratta di un sito conosciuto in tutto il Mondo, in quanto principale luogo di partenza e di arrivo.

L’aeroporto di Fiumicino

Tutti conoscono l’aeroporto di Fiumicino del Lazio, il principale della città eterna, la bellissima Roma. Da questo aeroporto partono gli aerei diretti per le più importanti città straniere. Basti pensare a New York, Dubai e così via.

D’altro canto, è uno dei più importanti d’Italia, in quanto quello principalmente scelto dai turisti. Ebbene, l’aeroporto di Fiumicino si sta ampliando. È prevista la costruzione di una nuova area di imbarco, che non solo darà lavoro a tantissime persone, ma farà aumentare anche il numero dei turisti.

Quest’area sarà composta da circa 23 nuovi gate. Questo rappresenta un’espansione, anche a livello dei servizi. Ecco perché saranno circa 10.000 le nuove assunzioni, tra nuovi negozi di abbigliamento, ristoranti e bar.

In arrivo 10.000 assunzioni per diverse figure professionali in questo sito famosissimo nel Mondo e uno dei più importanti d’Italia

Le figure professionali ricercate lavoreranno presso questi nuovi punti, ma si cercheranno anche risorse nel campo della pulizia e del turismo, nonché hostess e steward di terra. Per presentare la propria candidatura, bisogna cercare il sito web dell’aeroporto di Roma, andare nella sezione “Lavora con noi” e compilare la domanda, allegando il proprio curriculum vitae.

Inoltre, sempre sullo stesso sito si potranno visionare altre possibili ed eventuali offerte di lavoro. Insomma, è un’occasione da non farci scappare.

