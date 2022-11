Impressionante cosa succede al nostro organismo se beviamo acqua e bicarbonato per digerire

Mangiare è una delle cose più belle che possiamo fare. Ci restituisce gioia e pace. Ci sono però alcuni problemini, a volte. Specialmente quando siamo magari ad una festa e tendiamo a mangiare tanto, capita di avere problemi a digerire. Iniziamo così a sentirci gonfi oppure ruttiamo di continuo. Non bisogna assolutamente preoccuparsi, perché potremmo digerire in tanti modi e oggi ne vedremo uno in particolare.

Perché non si digerisce bene?

La mal digestione è un problema comune a tante persone. La digestione sarebbe quel processo che il nostro corpo attua per trasformare gli alimenti in nutrienti. In questi casi si potrebbe accusare una sorta di malessere generale che potrebbe portare a:

nausea;

dolore addominale;

bruciore di stomaco;

gonfiore;

sonnolenza;

nervosismo;

mancanza di concentrazione.

Dunque, tutti questi sarebbero sintomi che è meglio non avere, per non rovinarsi la giornata.

Impressionante cosa succede al nostro organismo se beviamo acqua con bicarbonato e altri consigli utili

Visto e considerato tutto ciò, dobbiamo in qualche modo riuscire a digerire senza magari utilizzare farmaci. In questi casi potremmo utilizzare il bicarbonato. Nesentiamo spesso parlare per il suo largo uso in cucina e in casa, in quanto consente di smacchiare oppure sbiancare un panno rovinato. Vediamo invece in ambito alimentare cos’è in grado di fare.

Cosa fa il bicarbonato?

Assumere bicarbonato andrebbe a favorire la digestione. C’è da specificare che l’azione benefica del bicarbonato va ad alleviare soltanto i sintomi che abbiamo in quel momento. Dunque, ad esempio, va a ridurre l’acidità che percepiamo. Non potrà mai intervenire sulle cause che ci hanno scatenato quei sintomi. Può essere molto utile se consumato specialmente dopo un pranzo o cena veramente importanti, che ci hanno portato a mangiare più del solito.

Come si usa?

Utilizzare il bicarbonato è veramente semplice. Esistono le formulazioni a compresse. Basterà ingoiarle con un bicchiere di acqua dopo i pasti oppure prima di andare a dormire. Così magari potranno fare più effetto perché agiranno nell’arco della notte.

Effetti collaterali

Non bisogna assolutamente esagerare, perché in alcuni casi potrebbe causare:

crampi addominali;

ritenzione idrica;

flatulenza.

È bene saper dosare sempre le giuste quantità e non esserne dipendenti. Davvero è impressionante cosa succede al nostro organismo se beviamo acqua e questa polvere bianca, ma vediamo anche altri rimedi.

Quali altri rimedi possiamo utilizzare

Potremmo partire dal principio, dunque se sappiamo che abbiamo difficoltà nel digerire dobbiamo cercare di mangiare quanto più possibile cibi leggeri. Carciofi e finocchi ad esempio migliorerebbero la digestione. Una tisana al finocchio potrebbe aiutare. Anche le fibre danno un aiuto al nostro organismo, ammorbidiscono le feci dure favorendo anche l’evacuazione, gas e gonfiore. Tra i cibi che migliorano la digestione potremmo includere anche yogurt, soia o zenzero.

Un consiglio molto importante è quello di non mettersi a letto subito dopo aver mangiato. Questo potrebbe bloccare la digestione, stessa cosa vale per lo sport. L’attività fisica dovrà aspettare i tempi della digestione. Ovviamente l’acqua fa bene anche in questi casi, perché porta all’idratazione del corpo. La dose ideale, in linea generale, è quella di bere circa 2 bicchieri a pasto. In una giornata va bene consumare anche 1 litro di acqua.