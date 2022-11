Finalmente ordine in bagno o in borsetta con un porta trucchi fai da te facile senza cuciture

Quando la mattina ci prepariamo per uscire se abbiamo un po’ di tempo ci dedichiamo alla cura della nostra pelle. Facciamo uno scrub, ci depiliamo sotto la doccia e poi idratiamo la pelle. Il viso ha bisogno di più attenzioni. Dopo averlo ben deterso, applichiamo una crema e il fondotinta. Sia che usiamo più prodotti o solo rossetto e mascara, per la fretta spesso li lasciamo in giro e usciamo.

Il mattino seguente potremmo poi avere difficoltà a trovare l’ombretto che ci serve o altri elementi del make up. Specialmente se abbiamo poco spazio, possiamo poggiare o conservare i trucchi dove capita. L’ordine potrebbe servire ad avere a disposizione tutto ciò che ci serve senza perdere tempo a cercarlo. Anche l’occhio ne gioverà, mostrandoci un ambiente più accogliente. Senza spendere grosse cifre, addirittura riciclando materiale utile, proviamo a fare un porta trucchi.

Finalmente ordine in bagno o in borsetta grazie al riciclo creativo

Pennelli, matite, ombretti, mascara, fondotinta, ma anche correttori e creme varie ci servono per migliorare il nostro aspetto. Se abbiamo un po’ di tempo sarà facile fare un porta trucchi addirittura senza usare ago e filo. Ci occorreranno:

ritagli di stoffa, anche di un ombrello rotto;

delle forbici;

una matita;

un piatto di plastica rotondo;

una cerniera;

colla a caldo.

Prendiamo il piatto della dimensione che più ci serve. Possiamo creare una pochette grande o alcune piccole. Poggiamolo sulla stoffa capovolto e segniamo con la matita la circonferenza. Ora ritagliamo con le forbici, togliendo la stoffa che avanza. Pieghiamo a metà. La cerniera che dovremo utilizzare dovrebbe essere lunga quanto il diametro del cerchio. Ora tagliamo per ottenere due pezzi semicircolari. Prendiamo un semicerchio di stoffa e poggiamolo con il lato dritto rivolto in alto. Tocca poi alla cerniera. Giriamola, con la zip verso il tavolo. Facciamo combaciare la parte superiore con il bordo dritto della stoffa. Bisognerà adesso incollare i due elementi. Facciamo poi lo stesso con l’altro pezzo.

Ultimi passaggi per fare una pochette multiuso

Apriamo poi la cerniera e incolliamo bene le estremità alla stoffa e anche i bordi del semicerchio. Pressiamo bene durante l’operazione. Non resta che rigirare la stoffa dal lato dritto e riempire il nostro porta trucchi con ciò che vogliamo. Le pochette piccole o grandi si adattano agli spazi che abbiamo a disposizione in bagno, nei cassetti, nella nostra camera da letto. Sono molto comode soprattutto in borsa. Possiamo infatti, così, portare con noi il make up per un ritocco veloce, non perdendo tempo a cercarlo tra chiavi e fazzolettini di carta.

Questi piccoli astucci potrebbero servire anche per cambiare borsetta facilmente. Basta mettervi dentro l’essenziale che portiamo sempre con noi. Avremo finalmente ordine in bagno o in borsetta confezionando facilmente una pochette multiuso.