Come funziona il robot da cucina e cosa si può fare in poco tempo

Per la cucina ormai si utilizzano tanti strumenti per cucinare. Non basta più il classico forno tradizionale, ma esiste molto di più. La tecnologia, infatti, ha fatto molti passi in avanti in questo campo, aiutando specialmente chi non ha molto tempo per cucinare a causa di lavoro o altro. Uno strumento, tra questi, che si sta utilizzando molto negli ultimi tempi è il robot da cucina.

Cosa si fa con il robot da cucina

È molto apprezzato in quanto non occupa molto spazio in cucina ma allo stesso tempo ci permette di preparare molte cose. Generalmente, le cose che si possono fare sono:

pesare;

tritare;

mescolare;

montare;

cuocere.

Viene utilizzato per la realizzazione di creme ma anche impasti per pane, pizza o pasta.

Come funziona il robot da cucina e le ricette da fare

Come abbiamo visto ha molte funzioni, presentandosi dunque come un ottimo strumento da avere in cucina. È semplice da usare ma è bene conoscere tutte le parti della macchina, per poterne usufruire nel modo più corretto possibile. Il vantaggio del robot è quello di avere diverse funzioni, come abbiamo detto, tutte insieme.

Dunque, non sarà necessario comprare frullatore, bilancia, sbattitore o altro. Quindi, oltre ad avere un risparmio economico, abbiamo un risparmio anche per quanto riguarda i tempi di pulizia della macchina.

Differenze con lo sbattitore elettrico

Come abbiamo detto sopra, il robot da cucina è conveniente in quanto può essere impiegato in diverse cose. Un altro strumento molto utilizzato in cucina, è lo sbattitore elettrico. Quest’ultimo, viene usato soprattutto per fare i dolci. È anche molto conveniente ma può essere utilizzato per alcune ricette molto mirate.

La differenza con il robot da cucina è proprio questa, che funziona anche da sbattitore elettrico. Proprio per questo motivo abbiamo anche un risparmio a livello di soldi e spazio in cucina. Ovviamente, andremo a comprare l’utensile da cucina che più preferiamo. Stiamo parlando di due oggetti molto utilizzati ma soprattutto ottimi.

Nel robot generalmente troveremo:

il boccale, formato in acciaio inox. Rappresenta la ciotola dove noi andremo ad inserire tutto ciò che ci serve per creare la nostra ricetta.

coperchio, che serve anche per una sorta di sicurezza e per non far uscire tutto fuori;

set di lame alla base del boccale, per svolgere le varie funzioni;

misurino;

spatola;

fruste, che servono per montare;

cestello, che servirà per la cottura al vapore.

Ricette da fare

Abbiamo detto quindi che possiamo fare varie ricette. Ad esempio, per chi non è molto pratico, si può fare la pizza. Uscirà davvero morbida e saporita. Vengono anche buonissime le vellutate. Dato che è periodo potremmo usufruire di tutti i benefici di un ortaggio autunnale: la zucca. Con un po’ di crostini e olio crudo sarà una ricetta da far leccare i baffi.

Ma non solo le ricette salate. Possiamo anche optare per un sorbetto al limone o ancora per fare le brioches gelato, adatte per l’estate. Dunque, abbiamo visto come funziona il robot da cucina e come possiamo notare ci sono tantissime idee.