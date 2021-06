Le melanzane sono tra le verdure tipiche della stagione estiva. Si possono cucinare in tantissimi modi diversi, per questo sono molto gettonate in cucina. In più sono ricche di proprietà nutritive che stimolano la diuresi, abbassano il colesterolo e depurano l’organismo.

Ecco allora un modo semplice e sfizioso per realizzare una ricetta golosa e prelibata con questa verdura. Ne uscirà una pietanza perfetta sia come secondo piatto che come contorno. È impossibile rinunciare a queste melanzane ripiene squisite e croccanti consigliatissime dagli chef. Vediamo la ricetta della nostra Redazione.

Tutti gli ingredienti per il piatto

Ingredienti e dosi per 4 persone:

3 melanzane;

100 gr di scamorza;

prosciutto cotto a cubetti o listarelle 100 gr;

2-3 cucchiai di pan grattato;

1 cucchiaio di pomodorini secchi;

½ cipolla;

½ spicchio d’aglio;

prezzemolo e basilico tritati q.b.;

olio extravergine di oliva;

sale e pepe a piacere.

Impossibile rinunciare a queste melanzane ripiene squisite e croccanti, consigliatissime dagli chef

Per prima cosa laviamo le melanzane e le tagliamo in due per il lungo. Quindi usiamo un cucchiaino per togliere la polpa all’interno e le mettiamo in microonde per circa 5 minuti a 700 watt. Intanto ricaviamo dei cubetti dalla polpa che abbiamo scartato e li cuociamo lentamente in padella per 10 minuti con olio e cipolla.

Nel frattempo mettiamo in un mixer i pomodorini secchi, il pan grattato, aglio, olio, sale e pepe e frulliamo tutto omogeneamente. Dopodiché riempiamo i gusci delle melanzane con il prosciutto cotto e la scamorza tagliata a cubetti e versiamo sopra il composto aromatizzato. Distribuiamo un po’ di pan grattato in superficie e prepariamo una teglia con carta da forno leggermente unta. Cuociamo tutto per circa 40 minuti a 180°C prima di sfornare.

Ecco finalmente pronte le melanzane gratinate con prosciutto e scamorza. Il piatto ideale per ogni pranzo estivo.

