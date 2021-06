L’estate è la stagione dei piatti freschi e colorati, che attirano l’occhio ma sono allo stesso modo invitanti e saporiti. Ecco perché non c’è niente di meglio di una bella insalatona con ingredienti di stagione per soddisfare il palato e rallegrare la tavola. Un piatto perfetto per l’estate, perché è veloce da preparare, non richiede l’utilizzo del forno ed è ricco di nutrienti. In questo caso i protagonisti saranno i ceci, ma saranno ben affiancati da altri squisiti ingredienti.

Eccola qui, proposta come al solito dal team di Cucina di ProiezionidiBorsa.

Dosi e ingredienti per l’insalata

Ecco tutto ciò che ci occorre per preparare il nostro piatto estivo.

Dosi per 8 persone:

750 gr di ceci precotti; 200 gr di pomodori datterini; peperoni 200 gr; 2-3 cucchiai di olive denocciolate; 200 gr di zucchine; orzo 125 gr; 100 gr di cetrioli; qualche foglia di menta; 1 cucchiaio di basilico e origano freschi tritati; succo e scorza di 1 limone; olio di oliva, sale e pepe q.b.;

L’insalata estiva fresca e nutriente ricca di gusto e leggerissima

Si inizia pulendo per bene gli ortaggi. Eliminiamo quindi calotta, semi, picciolo e filamenti dei peperoni e li tagliamo a fettine sottili. Togliamo testa e coda delle zucchine e le affettiamo a rondelle, dalle quali ricaveremo poi dei bastoncini fini. Spuntiamo anche il cetriolo e lo tagliamo in diagonale in fette sottili. Infine affettiamo a metà i pomodorini.

Intanto si cuoce l’orzo in una pentola con acqua e sale. Spegniamo la fiamma quando è ancora al dente e passiamolo subito sotto l’acqua fredda. In un mixer ad immersione frulliamo insieme le foglie di menta e l’olio di oliva. Le mettiamo poi in una bacinella, aggiungiamo il succo di limone e mescoliamo bene. Si elimina l’acqua dei ceci e li si versa in una biella abbastanza grande. Aggiungiamo quindi tutti gli ingredienti più il basilico e l’origano tritati. Grattiamo sopra la scorza del limone e completiamo con sale, pepe e l’olio alla menta.

Ecco l’insalata estiva fresca e nutriente ricca di gusto e leggerissima offerta dalla nostra Redazione. Se la ricetta è piaciuta e per altri consigli sfiziosi, si consiglia questa lettura.