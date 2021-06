Il team di ProiezionidiBorsa ha recentemente pubblicato un articolo sul colore dello smalto di tendenza per quest’estate 2021 che i lettori potranno trovare a questo link. Ma prima di prestare attenzione allo smalto da passare sulle nostre unghie dobbiamo focalizzarci sulle unghie stesse. Infatti può essere controproducente passare lo smalto o fare il semipermanente se notiamo un problema a monte.

Sarà capitato guardando le nostre mani di notare che le unghie sono sottili e fragili oppure ingiallite o con delle macchie. Come afferma una nota pubblicità “la salute passa anche dalla pelle”. In questo caso diremo dalle unghie, perché non tutti sanno che le unghie rispecchiano il nostro stato di salute.

Se le nostre unghie si spezzano facilmente e appaiono ingiallite soffriamo di questo problema

Le unghie normalmente dovrebbero essere forti, resistenti, levigate e avere un bel colorito roseo. Se le nostre unghie non presentano queste caratteristiche allora significa che c’è un problema. Se le nostre unghie si spezzano facilmente e appaiono ingiallite soffriamo di questo problema: mancanza di vitamine e cheratina. Quest’ultima è una proteina composta da amminoacidi e vitamine A, B, C tra cui spicca la vitamina B6. Ma ci sono anche altre cause come la disidratazione, una cattiva alimentazione, lo stress e problemi della tiroide. Attenzione a non sottovalutare anche gli smalti scadenti.

Se ci è stato riscontrato un problema legato alla tiroide, il medico avrà indicato quale migliore percorso da seguire. Se la carenza di vitamine è legata alla cattiva alimentazione e allo stress il medico indicherà qualche integratore da aggiungere ad un regime alimentare sano ed equilibrato. Tra cui l’indicazione di bere almeno 2l di acqua al giorno per idratare e purificare il nostro corpo. Se siamo abituate ad usare smalti di strana qualità ed eccessivamente economici allora meglio optare per dei prodotti più cari ma sicuramente migliori.

Chiediamo il parere di un medico per cercare di migliorare la nostra situazione a livello salutare, le nostre unghie ne trarranno di certo beneficio.