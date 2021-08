Quando pensiamo a delle acque cristalline ci viene subito in mente il mare. Eppure, non sempre è il mare a regalarci degli spettacoli della natura. Spesso anche laghi e fiumi racchiudono piccoli ambienti con acque meravigliose e natura incontaminata. In Umbria, per esempio, esiste un piccolo angolo di paradiso che sono le Gole del Nera.

Sembra incredibile ma queste acque cristalline e paesaggi mozzafiato non si trovano al mare

Questo luogo incredibile si trova tra Narni e Stifone, tra il Monte Maggiore e il Monte di Santa Rosa. Lungo la ferrovia, che ora non è più utilizzata, c’è una pista ciclabile frutto di un’opera di riqualificazione dell’intera area. Si tratta di 5 km lungo il fiume Nera, luoghi perfetti dove fare una pedalata, una passeggiata ma anche camminate più impegnative. Nell’intera zona, infatti, è possibile fare dei percorsi di trekking di diversi livelli di difficoltà.

Le Gole del Nera sono poco distanti dalle vicine e più conosciute Mole di Narni, dove si può trovare una piscina naturale dalle acque color smeraldo. Il fiume Nera ha invece delle acque turchesi e dalle sembianze quasi caraibiche. È per questo che sembra incredibile ma queste acque cristalline e paesaggi mozzafiato non si trovano al mare. In questi luoghi si viene a creare un perfetto connubio di colori tra il verde della vegetazione e l’azzurro delle acque, in un’atmosfera paradisiaca e fuori dal tempo. Purtroppo, però, fare il bagno non è consentito, a causa di possibili inondazioni di una diga situata poco distante.

Le Gole del Nera si caratterizzano anche per il loro patrimonio storico culturale. Nelle vicinanze si possono trovare i resti di un antico porto romano e del cantiere navale. Inoltre, poco distante dal percorso ciclabile delle Gole del Nera, si trova il ponte di Augusto, opera romana molto ben conservata. Sulle cime della montagna di Santa Croce si trovano le grotte abitate una volta da eremiti e l’abbazia di S.Cassiano.

Anche la fauna e la flora sono di grande interesse. I boschi circostanti sono di Leccio e Ornello. Le montagne sono dimora di un’ampia popolazione di Passero solitario. Inoltre, nei boschi vicini nidificano numerose specie di uccelli: Colombacci, Tordi, Merli, Ghiandaie e tantissimi altri.

Il luogo non è molto semplice da raggiungere, soprattutto perché per una buona parte di percorso non c’è linea perciò cellulari e navigatori non funzionano. Tuttavia, con un po’ di pazienza, si può raggiungere questo angolo di paradiso da tre punti diversi: dal ponte di Augusto, dal paese vicino di Stifone e da Recentino. L’intero percorso ciclabile è sprovvisto di servizi di alcun tipo, perciò si consiglia di arrivare attrezzati.