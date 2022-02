La Camera di Commercio di Como-Lecco ha aperto un bando di concorso pubblico per ricercare 3 figure come assistenti amministrativi per i servizi alle imprese. La domanda è rivolta anche a chi possiede solo il diploma superiore di secondo grado, ovvero quello di maturità. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAAA) svolgono funzioni di supporto e promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali. Ovvero si occupano di attività amministrative, promozionali appunto, attività di studio analisi e monitoraggio dati, e attività di regolazione del mercato. Quindi, creano una connessione tra le imprese e i cittadini nel territorio di riferimento.

Impossibile perdersi questo concorso a tempo indeterminato per la Camera di Commercio per cui serve solo il diploma che scade il 6 marzo

La categoria di riferimento per la ricerca di candidati è quella C, mentre per quanto riguarda la posizione retributiva si fa riferimento alla categoria economica C1. Quindi, si tratta di uno stipendio che si potrebbe aggirare intono ai 1.450 euro al mese. I requisiti richiesti per la selezione sono i seguenti:

cittadinanza italiana o europea;

età non inferiore ai 18 anni;

idoneità fisica allo svolgimento del lavoro;

godimento diritti civili e politici;

non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

assenza di condanne penali;

non essere stati licenziati o destituiti da una posizione lavorativa di Pubblica Amministrazione;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

diploma di maturità.

La selezione prevede:

prova selettiva finalizzata all’ammissione alla prova scritta, che si svolgerà nel caso in cui il numero delle domande sarà superiore a 50;

prova scritta finalizzata all’accertamento delle conoscenze, capacità e competenze dei candidati;

infine prova orale finalizzata alla verifica di attitudini, potenzialità e caratteristiche personali dei candidati.

Come inviare la domanda

Al concorso si può partecipare procedendo con l’invio della domanda al sito servizionline.comolecco.camcom.it, alla sezione “selezione personale” posta in fondo alla pagina. Il bando integrale è disponibile sul sito ufficiale, così da prendere completa visione di tutti i dettagli. È, quindi, impossibile perdersi questo concorso per la Camera di Commercio, poiché è una vera e propria opportunità di lavoro a tempo indeterminato.

Altre Camere di Commercio d’Italia hanno aperto nuovi bandi di concorso

Ma la Camera di Commercio di Como-Lecco non è la sola ad aver indetto questa tipologia di concorsi. Infatti, è ancora aperta la selezione per Maremma e Tirreno con scadenza prevista per il 24 febbraio. Mentre per le posizioni aperte di Genova e del Friuli-Venezia Giulia (Trieste e Gorizia) le domande si possono inoltrare online fino al 6 marzo 2022. Le figure ricercate sono diverse per ogni città, ma è possibile prendere nota di tutti i concorsi attivi sul sito della Gazzetta Ufficiale alla sezione “Camera di Commercio”.

Approfondimento

1.600 posti di lavoro anche per diplomati in queste due regioni del Sud Italia con domande aperte fino a fine gennaio 2022