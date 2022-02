Sembra scontato dire che il nostro Paese sia una vera e propria miniera di bellezze artistiche e paesaggistiche, che deliziano gli occhi e l’anima.

Da Nord a Sud della penisola, è possibile imbattersi in grandi centri monumentali, come Venezia, Roma o Napoli ma anche in piccole realtà, altrettanto stupefacenti.

Abbiamo infatti già parlato di alcuni borghi poco conosciuti tra i più belli d’Italia e anche dei Grandi Giardini Italiani, suggestive oasi verdi e culturali.

Il patrimonio artistico che tutti ci invidiano include poi anche alcuni eleganti edifici: romantiche e dal fascino intramontabile queste ville storiche sono assolutamente da visitare.

Villa Barbarigo

Procediamo, dunque, con ordine, partendo dal nord Italia e precisamente dal Veneto, che ospita la magnificente Villa Barbarigo.

Si tratta di un vero e proprio gioiello architettonico, la cui struttura rispecchia pienamente i lussureggianti dettami barocchi del Seicento.

Lo stesso vale per il giardino, immensa distesa di verde costellata da un importante sistema di fontane e da oltre sessanta statue.

Villa della Pergola

Rimaniamo al Nord, ma cambiamo regione spostandoci in Liguria, ad Alassio, dove svetta Villa della Pergola.

Realizzata su committenza di un valoroso generale scozzese, l’architettura della villa combina sapientemente lo stile vittoriano e quello coloniale.

Ugualmente ammirevole il parco adiacente, che guarda alla baia di Alassio ed è punteggiato da laghetti e fontane.

Visitabile da marzo a ottobre su prenotazione, il giardino botanico vanta più di 5000 diverse specie di piante e fiori.

Romantiche e dal fascino intramontabile queste ville storiche tra le più belle d’Italia sono disponibili per visite o soggiorni

Scendiamo adesso verso l’Umbria, a Gubbio, al cospetto di una dimora di origine medievale: il castello di Magrano.

Tra Umbria e Toscana

Residenza da caccia dei duchi di Montefeltro, il castello è stato recentemente adibito a B&B e agriturismo in cui fare scorpacciata dei sapori della tradizione.

Le travi in legno e le pareti in pietra ci riportano indietro nel tempo, ad un passato ricco di fascino e mistero.

Più o meno sullo stesso stile Abbadia Sicillle, antica dimora risalente al 1180 immersa nella campagna senese, oggi trasformata in relais per una vacanza originale.

Villa Le Scale

Impossibile chiudere il nostro percorso senza citare questo capolavoro affacciato sul Golfo di Napoli: Villa le Scale, situata sull’Isola di Capri.

Anche quest’antica residenza è stata oggi rivisitata in qualità di hotel, raffinato tanto negli arredi quanto nelle opere d’arte e nei marmi pregiati.