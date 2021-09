Dopo mesi lontani dagli schermi, ecco che con l’arrivo di settembre possiamo tornare a goderci le serie tv dal nostro comodo divano di casa. Tra film e serie tv, l’autunno è il momento più ricco di suspence e di nuove stagioni che attendevamo da tempo.

Tra revival e continuazioni di vecchi programmi, ci sono in realtà tante novità che stanno infiammando i piccoli schermi. Infatti, Netflix sta intrattenendo il suo pubblico con una nuova serie basata sulla storia di un serial killer e della sua doppia vita. Si tratta di “The Fall – Caccia al serial killer”, un thriller emozionante e mai scontato. Scopriamo la trama, i personaggi principali e perché dovremmo correre a guardarlo.

La trama

Di origine irlandese e britannica, “The Fall” incuriosisce per la storia intricata e l’impronta investigativa e psicologica che caratterizza ogni puntata. Perciò, è impossibile perdersi la nuova serie di Netflix che sta appassionando il pubblico di tutto il mondo, vediamo perché.

La trama racconta di un uomo dalla vita apparentemente normale, Paul Spector, marito e padre amorevole. Terapeuta per professione, già nelle prime puntate, proprio in occasione di una terapia di coppia, si scorgono le sue deviazioni più profonde. Difatti, sembra che la passione dell’uomo sia quella di andare a caccia di giovani donne da perseguitare e uccidere secondo i suoi rituali.

Ambientato nella città di Belfast, gli omicidi si susseguono finché la polizia locale chiede l’aiuto di una sovrintendente della polizia metropolitana, Stella Gibson. La donna riesce a trovare una connessione tra i femminicidi e a entrare nella mente di un killer che non lascia tracce sulla scena criminis.

Impossibile perdersi la nuova serie di Netflix che sta appassionando il pubblico di tutto il Mondo

A carattere psicologico e incredibilmente coinvolgente, questo thriller mette in luce i lati più oscuri dell’essere umano. La doppia vita, le bugie e perversioni dell’uomo, però, contrastano con l’astuzia di una poliziotta che mette anima e corpo per rendere giustizia alle vittime.

Intrigante e ricco di colpi di scena, The Fall accompagnerà le nostre serate autunnali e i nostri weekend di puro relax. E perché no, magari anche accompagnato da un buon calice di vino rosso o bianco, oppure ad una tisana depurativa.

E se una sera non abbiamo voglia di restare a casa, ecco i migliori film in uscita a settembre e ottobre da vedere al cinema. Internet ci semplifica la vita e Netflix la allieta ogni giorno, ma non dimentichiamo il piacere del grande schermo e delle tradizioni di sempre.