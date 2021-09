Durante le restrizioni dovute al lockdown, a soffrirne di più sono state certamente le attività impegnate nel mondo dell’intrattenimento. Teatri, discoteche e cinema, al pari del settore della ristorazione, sembrano però aver finalmente ripreso la loro normale routine, quasi ai livelli pre-pandemici.

Probabilmente, alcuni risentono ancora della forte crisi che li ha colpiti, ma le cose vanno pian piano migliorando. Ecco perché, adesso che è possibile, è importante andare al cinema e goderci di nuovo il piacere del grande schermo. È importante farlo per noi, per i nostri momenti di relax, ma è giusto anche farlo per i lavoratori tanto toccati dalle restrizioni.

A questo proposito, vogliamo suggerire ai nostri Lettori alcuni film in uscita a fine settembre e nel mese di ottobre. Film attesi da tempo e che sembrano proprio essere dei capolavori.

Ecco i migliori film in uscita a settembre e ottobre da vedere al cinema

Il primo è “Dune”, uscito proprio di recente e ben valutato dagli esperti di cinema. Film di fantascienza ispirato al romanzo dello scrittore Frank Herbert, tratta della guerra tra famiglie per accaparrarsi il controllo di una potente droga. Una sostanza così forte da migliorare la memoria e le facoltà mentali al punto da creare quasi degli esseri sovraumani.

Il secondo film di settembre si intitola “Il silenzio grande”, diretto da Alessandro Gassman e già famoso per la sua profondità. Narra la storia di un conflitto familiare ed evidenzia le debolezze di un uomo che solo in quel momento capisce quanto sia importante vivere. Un racconto di dissidi di famiglia in cui tanti potrebbero ritrovare e vedere la propria storia di vita.

Quelli di ottobre

Passiamo adesso a due capolavori presentati alla biennale di Venezia e tanto attesi nelle sale italiane.

Iniziamo con “La scuola cattolica”, che mette in scena uno dei delitti più efferati della storia italiana: il massacro del Circeo. Il film mostra l’Italia degli anni ’70, periodo di forti tensioni spesso celate dall’immagine di una borghesia intatta e austera. Una storia di violenze che ha scosso il nostro Paese in maniera indelebile.

Passiamo ora ad “Ariaferma”, con Toni Servillo nei panni di un agente di Polizia penitenziaria. La trama narra di un carcere prossimo alla dismissione, in cui detenuti e poliziotti rompono il rigido ordine gerarchico. Una situazione paradossale, dove i personaggi si rendono conto che oltre all’etichetta c’è innanzitutto una persona.

Ecco i migliori film in uscita a settembre e ottobre da vedere al cinema nel weekend o in settimana. Il modo migliore per rilassarsi e godersi le serate autunnali.