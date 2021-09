Quando pianifichiamo un viaggio i fattori da tenere in considerazione sono tantissimi. C’è, ovviamente, la bellezza del luogo che stiamo andando a visitare, naturalistico, archeologico o culturale che sia. Si valuta anche il prezzo, a seconda del budget a disposizione orienteremo la nostra scelta verso una meta specifica. Ma quando vogliamo viaggiare, in coppia, in gruppo ma soprattutto da soli, non possiamo non tener conto di un elemento importantissimo: la sicurezza.

La sicurezza è uno di quei fattori che tutti dovremmo considerare prima di pianificare un viaggio responsabilmente. Purtroppo, il Mondo non è tutto uguale e in alcuni paesi è necessario fare più attenzione rispetto ad altri. Ecco la classifica 2021 delle città più belle e sicure al mondo dove viaggiare. Questa lista è stata redatta dall’ Economist Intelligence Unit, una rivista che ormai da anni fornisce una classifica annuale delle destinazioni più sicure al Mondo. La classifica si chiama Safe Cities Index e viene redatta sulla base di 5 diversi parametri: sicurezza digitale, sicurezza sanitaria, infrastrutture, sicurezza personale e sicurezza ambientale.

Copenaghen, è la capitale della Danimarca e si trova sulle isole Selandia e Amager. Ha già ricevuto il premio come capitale verde europea nel 2014; Toronto, si trova in Canada ed è la capitale della provincia dell’Ontario. È la città più popolata del Canada, con i suoi 3.120.000 abitanti circa; Singapore, è una città-Stato che si trova nel sud-est asiatico, situata al termine della penisola malese. È il quarto centro finanziario del Mondo, ed è una delle città più cosmopolite; Sidney, è la città più popolosa dell’Oceania, con più di 5 milioni di abitanti. Si trova in Australia, ed è una delle città più multiculturali al Mondo; Tokyo, capitale del Giappone, nata come piccolo villaggio di pescatori e poi diventata importante centro sociale e politico e punto di riferimento per l’intera nazione; Amsterdam, è la capitale dei Paesi Bassi, con uno dei più grandi centri rinascimentali di tutta l’Europa. Una capitale europea vitale e cosmopolita, che attrae ogni anno migliaia di turisti e visitatori da tutto il Mondo; Wellington, è la capitale della Nuova Zelanda, seconda solo ad Auckland per numero di abitanti; Hong Kong, è situata sulla costa meridionale della Cina, è una delle aree più densamente popolate al Mondo; Melbourne, si trova in Australia ed è la capitale dello stato del Victoria. È considerata un importante centro culturale, seconda città al mondo dopo Edimburgo ad essere nominata Città della Letteratura dall’UNESCO; Stoccolma, altra capitale europea, precisamente della Svezia, si trova nella costa orientale del Paese, sul Mar Baltico.

