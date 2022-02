Le giornate iniziano ad allungarsi e la voglia di viaggiare aumenta sempre di più.

Fortunatamente, non abbiamo bisogno di fare tanta strada per vedere luoghi stupendi, perché l’Italia ne è davvero piena. Da Nord a Sud, siamo circondati da posti spettacolari, come questi 3 laghi considerati dei paradisi terrestri veri e propri.

In particolare, oggi approfondiremo le mille bellezze di un borgo davvero da favola: Noli, un piccolo paesino situato in Liguria.

Se cerchiamo la meta ideale per un weekend vicino casa, in un posto facile da raggiungere e che non costi eccessivamente, Noli è il luogo adatto a noi.

Uno dei borghi più belli del nostro Paese

Noli si trova sulla costa della Riviera di Ponente e si staglia in un’insenatura che la rende ancora più particolare e caratteristica. Tra le perle d’Italia c’è questo incantevole paesino, che merita assolutamente una visita.

Il suo centro storico sembra un presepe: si snoda tra i caruggi, le viuzze tipiche di questi luoghi, e presenta botteghe, negozi, e altre attività commerciali.

Questo è uno dei pochi borghi di pescatori d’Italia, in cui le tradizioni sono ancora molto presenti. Il paesino, infatti, si affaccia su un mare blu intenso, abitato da tantissime specie di pesci, è particolarmente adatto per fare le immersioni.

Fra le bellezze di questo borgo, c’è anche il castello di Monte Ursino, un’antica fortezza appartenuta ai marchesi del Carretto. Per raggiungere questo luogo, bisogna percorrere un percorso in salita, da cui è possibile godere di una meravigliosa vista del paese.

Tra le perle d’Italia ci sono questi incantevoli paesini medievali, con spiagge da Bandiera Blu e mare cristallino

Ci spostiamo sulla Riviera di Levante per scoprire un altro stupendo borgo ligure, Lavagna. Qui si staglia la spiaggia più lunga di questa parte di costa, che ha ricevuto, così come altre spiagge liguri, il riconoscimento della Bandiera Blu.

Questo “sigillo di qualità” indica quali sono le spiagge più meritevoli per criteri come pulizia e approdi turistici. Sia Noli che Lavagna, infatti, hanno avuto l’onore di ricevere questo riconoscimento.

Lavagna, in particolare, è una cittadina con un passato storico molto attivo. Per visitarla al meglio potremmo partire dal caruggio principale, Via Roma, dove potremo osservare i portici medievali e i tanti vicoli.

Una tappa importante è sicuramente quella alla Basilica di Santo Stefano, la chiesa principale del luogo, che domina il borgo dalla cima della sua imponente scalinata.