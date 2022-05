Le nostre case spesso contengono degli oggetti davvero preziosi di cui a volte non conosciamo nemmeno il valore. Infatti, ci sono alcuni elementi in particolare, soprattutto quelli appartenenti al passato, che oggi potrebbero fruttarci denaro in abbondanza. I collezionisti sono appassionati di diversi oggetti d’epoca e, se abbiamo la fortuna di averne qualcuno come cimelio, dovremmo sfruttarlo al massimo.

First folio di William Shakespeare, un vero e proprio tesoro della letteratura che vale oro

Una vera e propria miniera è un’opera in particolare appartenente a uno dei più grandi autori di tutti i tempi. Stiamo parlando dell’insuperabile William Shakespeare. Un’opera in particolare di questo scrittore, famosissimo per i suoi scritti formidabili, tra cui ovviamente “Romeo e Giulietta”, potrebbe valere davvero oro.

Stiamo parlando del suo “First Folio”, una prima pubblicazione dei suoi lavori. Il titolo originale, con cui è conosciuto nel campo della letteratura, è “Mr. William Shakespeares Comedies, Histories, & Tragedies”. In questo caso, l’opera, del 1623, contiene ben 36 lavori di Shakespeare, di cui 20 sono di attribuzione certa.

Se abbiamo il libro di quest’autore famosissimo che tutti amano e conoscono dobbiamo sapere che potrebbe vale una fortuna spropositata

Gli studiosi e gli esperti di letteratura considerano “Mr. William Shakespeares Comedies, Histories, & Tragedies” come la prima vera raccolta di opere dello scrittore. Sappiamo, inoltre, che il First Folio è stato stampato in ben 750 esemplari. A superare lo scorrere del tempo, però, pare siano state solo un terzo delle copie appena menzionate.

Essendo un’opera di inestimabile valore e avendo a disposizione pochissime edizioni nel tempo presente, il valore di questo libro è divenuto incredibile. Durante un’asta del 2001, infatti, la copia è stata venduta per più di 4 milioni di euro. Si tratta di un valore inestimabile che potrebbe davvero cambiare la vita ed è possibile che qualcuno lo possegga come importante e raro cimelio di famiglia.

In questo caso, bisogna sperare che qualche nostro avo fosse appassionato di letteratura e, in particolar modo, proprio di William Shakespeare. Dunque, se abbiamo il libro di quest’autore famosissimo che ha fatto la storia della letteratura, dovremmo considerarci baciati dalla Dea Bendata. Conoscendone ora il valore, infatti, non potrebbe che essere una delle fortune più grandi di sempre, senza alcuna ombra di dubbio.

Approfondimento

Guardiamo bene in soffitta se abbiamo ancora questo oggetto famosissimo degli anni Sessanta perché oggi può valere un mucchio di soldi