Chi ha capelli unti e grassi si ritrova a lavarli quasi ogni giorno. Ma anche così non riesce a risolvere il problema. Quando dobbiamo continuamente purificare e normalizzare il cuoio capelluto ci sentiamo a disagio con gli altri. Vediamo oggi con gli Esperti di Beauty di ProiezionidiBorsa come cambiare vita. Ecco il segreto infallibile per chi ha capelli sempre troppo unti e grassi.

Un arbusto prezioso e profumato

Tutti conoscono una comune pianta della macchia mediterranea dall’aroma erbaceo, fruttato, leggermente balsamico. Stiamo parlando dell’alloro, detto anche lauro. Lo apprezziamo in cucina per insaporire carne e pesce, minestre e sughi. Dalle sue foglie coriacee si ottiene un olio essenziale ricco in eucaliptolo. L’alloro in foglia, estratto e olio viene utilizzato fin dall’antichità per le sue proprietà antisettiche e antinfiammatorie. L’alloro è l’ingrediente principale di tutti i prodotti per normalizzare le pelli grasse, impure e con problemi di acne e brufoli. È utilizzato dai fisioterapisti per massaggiare i muscoli dopo strappi e tensioni. Perché attenua il dolore e ridona tono e vigore alla pelle.

Detergere con l’alloro

L’alloro è anche un ingrediente base per la preparazione del famoso sapone di Aleppo, prodotto artigianalmente in tutto il mondo seguendo l’antica ricetta della Siria. Molti detergenti doccia lo contengono, anche se la profumazione è diversa. L’olio di alloro si accompagna a estratti di timo e olio di mandorla o jojoba. Per sfruttare le proprietà dell’alloro possiamo preparare un bagnoschiuma fai da te economicissimo a base di olio essenziale di alloro. Questo olio è poi utilissimo in casa per tenere gli insetti lontano dalla frutta.

Ecco il segreto infallibile per chi ha capelli troppo unti e grassi

L’alloro fresco lo troviamo facilmente dal fruttivendolo e al supermercato. Ma cresce spontaneamente in molte regioni italiane, lo possiamo trovare bello e rigoglioso nella macchia mediterranea. Per risolvere il problema dei capelli troppo unti e grassi, facciamo bollire delle foglie di alloro anche con le bacche in acqua abbondante e usiamola per sciacquare i capelli dopo averli lavati con uno shampoo neutro e poco schiumoso. Con questo sistema potremo risolvere il problema senza sfinire i nostri capelli con prodotti troppo aggressivi.

