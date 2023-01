Utilizzare la lavatrice o lavare a mano per risparmiare tempo e denaro quando facciamo il bucato

Risparmio e qualità delle pulizie passano anche attraverso l’impiego intelligente degli elettrodomestici. Uno dei più importanti dovrebbe essere utilizzato con parsimonia. Ecco perché.

In un periodo come questo in cui ogni forma di risparmio può aiutarci ad arrivare alla fine del mese, anche il modo che utilizziamo per fare il bucato incide. Ci sono casi in cui la lavatrice è indispensabile e altri in cui sarebbe meglio lavare a mano. Può essere scomodo e richiedere più tempo, ma alla fine i risultati ci ripagheranno. Se dobbiamo lavare capi in lana o in cotone, essendo le fibre naturali, dobbiamo stare attenti a non farli infeltrire. Questi tessuti a contatto con calore e umidità potrebbero rimpicciolirsi, determinante sarebbe anche la quantità di acqua che sono in grado di assorbire.

Seta e lino potrebbero infeltrirsi se la temperatura dell’acqua è molto calda. Per questo spesso vengono lavati a mano. Essendo delicati, controllare la temperatura diventa un passaggio fondamentale. Dentro la lavatrice troviamo alte temperature, i processi di centrifuga e asciugamento sono un esempio tipico, queste situazioni rovinano i capi particolarmente delicati.

A mano se teniamo a determinati capi

Sapere se utilizzare la lavatrice o lavare a mano ci permette di mettere in pratica comportamenti virtuosi all’interno della nostra abitazione. Lavare a mano sicuramente impedisce ai capi di infeltrirsi perché non vengono strofinati con vigore e le fibre durano più a lungo. Abbiamo naturalmente un risparmio energetico.

Quando usiamo la lavatrice, se vogliamo spendere di meno, dovremmo rispettare le fasce orarie. Il bucato andrebbe fatto la sera e la notte e questo non è il massimo della comodità. Dovremmo inoltre investire su lavatrici silenziose che costano di più. Difficilmente facciamo queste cose. Il bucato lo facciamo durante la giornata e alla fine del mese la bolletta dell’energia elettrica è sempre più alta.

Inoltre non sempre in lavatrice le macchie ostinate vanno via, mentre i lavaggi a mano ci permettono di concentrarci su alcune parti del capo che sono state maggiormente colpite. È chiaro che non dovremmo eliminare la lavatrice dalle faccende domestiche, un uso moderato potrebbe migliorare la situazione.

Utilizzare la lavatrice o lavare a mano: la differenza la fa il weekend

La lavatrice ci permette di ottimizzare i tempi delle faccende domestiche. Lavare a mano non è facile come immaginiamo. È necessario acquisire manualità e gestire al meglio colori e tessuti. Con la lavatrice è più facile dosare i detersivi per rispettare i capi e non avere problemi di allergie. Toccare con mano acqua calda e detersivi potrebbe provocarci dermatiti o irritazioni.

Per scegliere al meglio quando fare il bucato a mano e quando usare la lavatrice potremmo basarci su due elementi che ci aiutano. Potremmo lavare a mano quando è previsto un lavaggio lungo e usare la lavatrice con i cicli brevi che sono efficaci e consumano poco. Laviamo a mano i capi delicati e a cui teniamo di più e in lavatrice facciamo il bucato di tutti i giorni. Se ci troviamo in una fascia protetta non facciamoci problemi. Se ci abituiamo a fare il bucato il sabato aggiungiamo un comportamento virtuoso alla nostra routine delle pulizie. Il risparmio che ricaveremo sarà notevole e la biancheria sempre in ordine.