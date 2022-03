Il cielo dello zodiaco si muove in modo ciclico anche nella distribuzione della fortuna. Il mese di marzo, poi, comincia con un evento particolare. La Luna calante raggiunge il suo culmine per poi ritornare a crescere. Termina così un periodo un po’ introspettivo, per dare il via alle energie espansive della vita.

Anche se l’anno 2022 è cominciato in modo strano e soprattutto inatteso, tutti sperano che le energie negative e distruttive terminino presto. Marzo, infatti, è il mese della primavera. Insieme agli astri, anche il risveglio della natura influenzerà in modo positivo le vicende umane.

La Luna agli inizi di marzo

Se c’è una forza che non si spegne mai, questa è quella dell’amore. Tra i segni zodiacali ce ne sono alcuni che sono molto compatibili tra loro. Anche se febbraio per alcuni segni è stato un po’ difficile in amore, marzo cambierà rotta. Infatti si lascia l’influenza dei Pesci per entrare in quella dell’Ariete.

Ora se Leone e Toro, segni di terra, soffriranno un po’, certamente non sarà senza scopo. Marzo promette espansione e fiducia in sé stessi e la ricerca di nuove amicizie. Tutto questo grazie alla Luna crescente a partire dal giorno 2. Questa ci immergerà nel profondo di noi stessi, per attingere nuove energie con cui preparare degli avvenimenti stupendi.

Se Leone e Toro soffriranno un po’, marzo comincerà alla grande per 3 segni zodiacali viziati dalla fortuna e dalla benevola Luna

Sarà l’occasione per liberarsi dai pensieri negativi, che allontanano la fortuna. Il 3 marzo Venere, Marte e Plutone entrano in Capricorno. Questo segno sarà così preso nel bel mezzo di un conflitto. Se seguire di più l’amore e l’apertura agli altri, oppure credere alla propria superiorità e chiudersi in uno sterile egoismo. Seguiamo allora la Luna che spinge nella nostra interiorità e scegliamo la risposta giusta. Allora si apriranno le porte della fortuna.

Ci troviamo sotto il segno dei Pesci e il Sole lo illumina, esaltandone tutte le virtù. Anche la Luna sarà nel segno dei Pesci fino al 5 marzo, prima calante e poi a partire dal 2 crescente. I Pesci donano ai segni zodiacali un’influenza più intuitiva, essendo segno d’acqua, e un’attenzione maggiore ai sentimenti. Anche se i Pesci tendono a demoralizzarsi, in questo periodo si potrà far leva su queste capacità per avere più fiducia e più fortuna.

A partire dal 5 marzo la Luna entra in Ariete e le energie saranno più intense e ardenti. Saranno momenti intensi da vivere in famiglia e scrollandosi di dosso un febbraio un po’ difficile. Anche sul lavoro si troveranno le giuste soddisfazioni, forti delle proprie potenzialità e di qualche riconoscimento. Con l’entrata della Luna nel segno il giorno 5, si avranno tutte le stelle al proprio fianco. Questo sarà un giorno speciale in cui attendersi qualcosa di grande, o tentare la fortuna.

Un marzo che comincia bene per Capricorno, Pesci e Ariete.