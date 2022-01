Abbiamo appena acquistato un nuovo abbonamento per Internet a casa e abbiamo l’esigenza di installarlo. Una volta fatta la richiesta al gestore, arriverà nella nostra casa un tecnico specializzato che configurerà la linea. Sia che si tratti di linea telefonica normale o fibra ottica, avremo esigenza di usare il wifi per poter essere connessi in tutta la casa senza l’ingombro del cavo di rete. Infatti, abbiamo fatto fuori ogni cavo, anche quello dell’aspirapolvere. Per poter usufruire del wifi, il nostro pc ci chiederà sicuramente una password di accesso che solitamente troviamo nel retro dei nostri modem. Spesso però, queste chiavi di rete, ci risultano parecchio lunghe e con vari tipi di caratteri, cifre e simboli. Senza dubbio sono molto più sicure e difficili da criptare, ma non le ricordiamo facilmente e spesso le sbagliamo.

Ecco come personalizzarla

Siamo abituati sempre a personalizzare le nostre password, pensiamo per esempio al PIN del telefono o alla chiave di accesso della mail. Utilizziamo sempre parole chiave che ricordiamo facilmente. Le date di nascita dei nostri figli, i nomi dei nostri cari oppure degli animali domestici, arriviamo anche ad utilizzare dei titoli di canzoni/film. Oppure siamo tra gli originali che usano sempre la stessa parola a caso associata a lettere e punti esclamativi. Tutte queste tipologie di password sono immediate e non abbiamo l’esigenza di doverle per forza segnare, anche se è sempre consigliato. Cambiando la password del wifi ci sentiremo anche più liberi nei confronti dei nostri ospiti. Se un amico verrà a cena non dovremo elencargli lettere e numeri maiuscoli e minuscoli, ma una semplice parola chiave.

Usando questo facilissimo metodo cambieremo la password del wifi in pochissimo tempo

Per poter personalizzare la password del wifi dobbiamo compiere solo qualche semplice passaggio. Usando questo facilissimo metodo cambieremo la password del wifi in pochissimo tempo. La procedura è completamente gratuita e sempre a nostra disposizione. Potremo utilizzarla in ogni momento per cambiare nuovamente la chiave di sicurezza. Innanzitutto, connettiamoci alla rete collegando il nostro pc al modem tramite il cavo Ethernet, verifichiamo la connessione e apriamo le impostazioni della rete. Il cavo lo avremo già a nostra disposizione con l’arrivo del modem a casa. Cliccando su “proprietà” ci comparirà una finestra con una serie di informazioni dove troveremo anche l’indirizzo IP. Questo indirizzo non è altro che una serie di numeri di questo tipo: 192.168.1.312.

Non dovremo avere nessuna difficoltà ad individuarlo. Una volta che abbiamo l’indirizzo IP dobbiamo copiarlo e incollarlo, oppure digitarlo sulla pagina del nostro browser preferito (Explorer, Chrome) e avviare la ricerca. A questo punto ci troveremo di fronte alla pagina di accesso delle impostazioni del modem. Ci chiederà sicuramente un nome utente e una password. Se è la prima volta che effettuiamo l’accesso utilizzeremo le credenziali che troveremo sul retro oppure quelle predefinite. Se utilizzeremo le ultime credenziali citate, il nome utente sarà “admin” e la password “admin” oppure “admin/password”. A questo punto sarà possibile accedere alle impostazioni del wifi e quindi modificare la password a nostro piacimento. Ecco fatto, in pochissimi minuti abbiamo creato la nostra chiave di lettura tutta personalizzata e nuova di zecca.