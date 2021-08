Sino a poco tempo fa si credeva che i concorsi riguardassero soltanto i laureati che hanno dedicato gran parte della loro vita sui libri. Oggi, nel 2021, notiamo che non è affatto così e che anche chi ha conseguito soltanto il diploma può ambire ad una posizione di rilievo.

Un esempio proviene proprio dal concorso di cui stiamo per parlare, recentemente pubblicato in Gazzetta ufficiale e riservato a chi ha grandi ambizioni. Ci riferiamo al concorso per 128 ispettori logistico gestionali dei Vigili del Fuoco, un’occasione da non perdere e a cui prestare la giusta attenzione. Vediamo di seguito i dettagli della procedura selettiva e le relative modalità di invio della domanda.

Imperdibile opportunità di lavoro per 128 diplomati con massimo 45 anni d’età

I requisiti per partecipare sono simili a quelli previsti per la maggior parte dei concorsi pubblici, tra cui la cittadinanza italiana. Seguono alcuni requisiti specifici, relativi soltanto ad alcuni Corpi o Enti nazionali, come il limite d’età che in questo caso è di 45 anni. Tuttavia, questa restrizione non è prevista per coloro che lavorano già in qualità di operatori ed assistenti dei Vigili del Fuoco.

Si richiede, inoltre, il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, oltre alle specifiche idoneità fisica, psichica ed attitudinale.

È possibile inviare la domanda entro il prossimo 30 agosto attraverso l’apposito sito internet dedicato al concorso (link qui).

Prove di selezione

Qualora le domande fossero superiori a 10 volte il numero dei posti disponibili, il Corpo nazionale potrà disporre una prova preselettiva.

I candidati risultati idonei accederanno direttamente alla successiva prova scritta, composta da domande a risposta sintetica su diritto amministrativo, costituzionale e contabilità di stato. I candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a 21/30esimi potranno sostenere la prova orale conclusiva.

Il colloquio verterà sulle stesse materie della prova scritta con in più altre specifiche, come la conoscenza di una lingua straniera e delle apparecchiature informatiche.

Ecco l’imperdibile opportunità di lavoro per 128 diplomati con massimo 45 anni d’età e soprattutto con grandi ambizioni professionali.