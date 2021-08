Scegliere il polpo giusto è sempre una missione quasi impossibile. Sarà capitato a tutti di tornare a casa contenti del nostro acquisto per poi rimanere delusi. Dopo la cottura il polpo risulta troppo gommoso. La sua polpa è dura e non è per niente saporito. Una vera tragedia dopo aver speso tutti quei soldi.

Il dilemma del fresco o decongelato

Quando si parla di pesce ci si chiede sempre la stessa cosa. Se parliamo di pesce azzurro, fresco è sicuramente meglio. Nel caso di crostacei e molluschi dipende sempre dalla qualità. Esistono prodotti decongelati che sono buoni e affidabili, vista la certezza della catena del freddo.

Ecco qualche trucco infallibile per scegliere il polpo più morbido e gustoso da portare in tavola

Controllare l’etichetta è sempre il primo passo da fare. Se vogliamo un polpo fresco dobbiamo sceglierne uno delle nostre coste nazionali. Molto pregiato sia quello pescato sulle coste tirreniche che adriatiche. In genere i polpi arrivano sul banco della pescheria ancora vivi, basterà sfiorare i tentacoli per vederli muoversi. Più il polpo è chiaro e più è fresco. Col tempo diventa sempre più grigio.

Se scegliamo un prodotto decongelato quello del Marocco è il migliore. Questo perché da qualche anno la pesca del polpo è regolata da quote massime di pescato. Questo garantisce una qualità spettacolare garantendo anche la conservazione della specie.

Il polpo fresco va trattato così

Bisogna sbatterlo sul tagliere proprio come fanno i pescatori sugli scogli per snervare le carni. Ne abbiamo già parlato in questo articolo: “ecco il segreto degli chef per rendere il polpo tenero, più una ricetta che sbalordirà”. Ma in realtà un altro metodo è metterlo in congelatore per un giorno intero. Il freddo andrà ad agire sulla polpa rendendola più tenera. Motivo per cui un polpo decongelato potrebbe essere anche più morbido di uno fresco.

Un ultimo modo per rendere più tenere le carni del polpo è imitare i pescatori. Metterlo in uno scolapasta o un cestino con sale e ghiaccio e poi in una grossa pentola con acqua. Scuotendolo per una decina di minuti il polpo farà la schiuma e si pulirà al meglio. Poi sarà pronto per la cottura con un filo d’olio e solo un po’ d’acqua.

Quindi, ecco qualche trucco infallibile per scegliere il polpo più morbido e gustoso da portare in tavola. Ricordiamo che il polpo decongelato va consumato entro un massimo di 24 ore.

